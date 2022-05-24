موعد قرعة الحج السياحي 2022 للشركات وأسعارها.. تصل لـ177 ألف جنيه

بعد عامين لم يستطع المسلمون حول العالم أداء فريضة الحج المقدسة بسبب انتشار جائحة كورونا، إلا أن أعلنت المملكة العربية السعودية عودة رحلات الحج لهذا العام من خارج المملكة للراغبين، لكن بضوابط وشروط محددة، وقد انتهت شركات السياحة من تلقي طلبات المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج، ويبحث الكثير من المصريين عن موعد إجراء قرعة الحج السياحي للشركات؟ وأسعارها.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية التي تنشر على مدار اليوم، موعد إجراء قرعة الحج السياحي للشركات 2022 وأسعارها، وفق الغرف التجارية التي جاءت، على النحو التالي:

موعد قرعة الحج السياحي للشركات 2022

قال فتحي غازي، رئيس لجنة السياحة والطيران بغرفة القاهرة التجارية، في تصريحات خاصة لبوابة «الوطن»، إن موعد قرعة الحج السياحي للشركات، سيكون يوم الاثنين المقبل الموافق 30 مايو الجاري، في أحد الفنادق الكبرى في القاهرة الكبرى.

أسعار رحلات الحج السياحي للشركات

وأوضح «غازي» خلال حديثه لـ«الوطن»، أن الشركات السياحية تقدم 5 مستويات للحج هذا العام، وبهذا يكون أسعار الحج 2022 كالآتي:

الحج الاقتصادي أو السياحي

ينقسم إلى 3 مستويات، الأول هو «أ» وسعر الرحلة 92 ألفًا و500 جنيه، غير شاملة تذاكر الطيران.

والمستوى الثاني، «ب» سعرها 87 ألفًا و500 جنيه، غير شاملة تذاكر الطيران.

المستوى الثالث، «ج» وسعرها 82 ألفًا و500 جنيه، وغير شاملة تذاكر الطيران.

الحج الـ5 نجوم

أما الحج الخمس نجوم فهو ينقسم إلى مستويين، الأول سعره 177 ألفًا و500 جنيه، والمستوى الثاني 157 ألفًا و500 جنيه، وكلاهما غير شاملين لتذاكر الطيران.

ضوابط أداء مناسك الحج 2022

ووضعت المملكة العربية السعودية، عدة شروط لأداء الحج، وهي إجراء المسافرين لمسحة قبل السفر بحد أقصى 72 ساعة، وأن يكون حاصلًا على شهادة رسمية من جهة المخصصة تفيد بحصوله على أحد اللقاحات المعتمدة في المملكة.