التصريح بدفن سائق وصاحب ورشة لقيا مصرعهما في مشاجرتين بالقليوبية

صرحت نيابة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية، بدفن جثتي الشابين «أحمد أسامة عبد العزيز»، 26 سنة، سائق توك توك، و«محمد لطفي السوري»، 36 سنة، صاحب ورشة، اللذين لقيا مصرعهما في حادثي قتل بمنطقة القلج، إثر تدخل الأول في مشاجرة بين سيدة وعاطل أثناء توصيله لها في الشارع، فطعنه المتهم عدة طعنات أدت إلى وفاته، فيما لقي الثاني مصرعه إثر قيام عاطل بإطلاق الرصاص عليه أثناء جلوسه في ورشته، لمعاتبة المجني عليه له، بعد قيامه بسب نجله.

وشيع أهالي المنطقة المتوفيين إلى مثواهما الأخير، وتم دفنهما بمقابر القلج، مطالبين بسرعة ضبط المتهم الثاني وتقديمه للعدالة والقصاص للشابين.

تفاصيل مقتل صاحب ورشة في الخانكة

وأكد «حمادة» شقيق المجني عليه محمد لطفي السوري، في واقعة مقتل صاحب ورشة، أن شقيقه مات وترك 4 أبناء، مطالبا بسرعة القصاص من المتهم بضبطه وتقديمه للمحاكمة.

وأشار «حمادة» إلى أن شقيقه المجني عليه كان يستعد لأداء فريضة الحج هذا العام، مشيرا إلى أنه كان يجلس في ورشته «سروجي سيارات» في منطقة القلج، فتوجه نجله الصغير لمحل جاره لإحضار أحد الأشياء منه للعمل، وكان يجلس به المتهم مع صاحب هذا المحل، فقام المتهم بالتعدي بالسب على نجل شقيقي الصغير بألفاظ خارجة لوالده ووالدته، فأسرع الولد إلى شقيقي المجني عليه وأخبره، وعلى الفور توجه شقيقي وعاتبه على السب والإهانة التي وجهها لنجله، ونشبت بينهما المشاجرة.

تفاصيل مصرع سائق خلال فض مشاجرة

وفي الواقعة الثانية، قال أسامة عبد العزيز، 60 عاما، والد المجني عليه «أحمد»، أن نجله لديه ورشة دهانات ويعمل على «توك توك» لتحسين دخله، وكان له شقيق توأم يدعى «محمود» توفي من فترة، ومنذ ذلك الحين وهو في حالة نفسية صعبة، وكان دائم التوجه للمقابر لزيارته والجلوس أمام قبره، كما كان يستعد لخطبة إحدى الفتيات.

وكشف والد «أحمد»، أن نجله أصيب بطعنات من عاطل عندما تدخل لفض مشاجرة بينه وبين سيدة كان يوصلها، وانتهت بمصرعه.

بلاغ بجريمتي قتل في يوم واحد

وتلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مركز شرطة الخانكة، بوقوع جريمتي قتل في يوم واحد بمنطقة الخانكة، وبالانتقال والفحص تبين أن المجني عليه الأول يدعى «أحمد أسامة»، 26 سنة، سائق «توك توك»، وتبين أنه أثناء عمله على «توك توك»، طلبت منه فتاة ونجل خالتها توصيلهما لأحد الأماكن، وعند وصولهما للمنزل قام عاطل بالتشاجر معهما والتعدي عليهما، وأثناء محاولة المجني عليه إنهاء المشاجرة قام المتهم بطعنه بسلاح أبيض «سكين» وتوفى متأثرا بإصابته.

وفي الواقعة الثانية، تلقى مركز شرطة الخانكة، بلاغا من شرطة النجدة، بقيام شخص بإطلاق الرصاص على صاحب ورشة لفرش السيارات بدائرة المركز وفر هاربا.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الجثة لشاب يدعى «محمد لطفي» 36 سنة، صاحب ورشة لفرش السيارات، وتبين أنه أثناء تواجده بالورشة الخاصة به قام أحد الأشخاص بإطلاق أعيرة نارية تجاهه، مما أدى إلى مصرعه في الحال، وجاري ضبط المتهم.