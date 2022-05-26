ملك أحمد زاهر تكشف حقيقة خطوبة شقيقتها «ليلى»: نفسي الناس تفرح

أعربت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر عن حبها الشديد للاعب المنتخب المصري ونادي ليفربول البريطاني محمد صلاح، كما وجهت رسالة له: «أنا بحب محمد صلاح جدًا، وبحب الكرة جدا رغم أنه غريب أن بنت تحب الكورة.. وربنا يكرمه دايما يارب، ومراته قمر قبل وبعد ما تخس».

كما تحدثت ملك أحمد زاهر، خلال حوارها لـ«الوطن»، عن التعليقات الكثيرة التي حصدتها زوجة محمد صلاح بعد صور فقدانها لوزنها، إذ ترى: «أن الشخص لو مرتاح في جسمه كدا يفضل كدا، لكن لو مش مرتاح يخس أو يتخن، المهم يكون هو مرتاح مش عشان الناس، وأنا شايفة إنها قمر حقيقي قبل ما تخس وبعده»، مشيرة إلى أنها فقدت الفترة الماضية 40 كيلو من وزنها.

ملك أحمد زاهر ترد على شائعات خطوبة أختها

وعن شائعات الخطوبة التي تطارد أختها ليلى كل فترة، علقت: «نفسي الناس متصدقش لأن لو الموضوع حقيقي هنقول عادي ونفرح والناس اللي حوالينا تنبسط دا جواز وخطوبة، إشاعات غريبة، وأحيانا بنقرأ أخبار عن خطوبة ليلى مثلا لناس إحنا مش عارفينهم».

ملك أحمد زاهر تشارك في فيلم «فارس»

وحققت ملك أحمد زاهر نجاحا كبيرا الفترة الماضية بعد مشاركتها مع والدها في فيلم «فارس» الذي يعرض خلال الوقت الحالي في دور العرض السينمائية، إذ تجسد دور أخته، ويشارك في بطولة الفيلم الفنان الكبير حسين فهمي، عابد عناني، إيمان العاصي، منة فضالي، وأحمد صفوت، وباميلا الكيك، والفيلم من تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.