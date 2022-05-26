ملك أحمد زاهر تكشف سر فقدانها 40 كيلو من وزنها: جربت كل حاجة

كشفت الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر سر فقدانها 40 كيلو من وزنها خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى تجربتها للعديد من الطرق بسبب عدم رضاها بشكلها.

وقالت ملك أحمد زاهر خلال لقائها في «الوطن»: «أي حاجة في العالم كله جربتها، عشان أنا وزني كان كتير وكنت محتاجة أخس، وأنا مكنتش مبسوطة بده، وكنت حاسة طول الوقت إن شكلي مختلف عن صحابي وإني مش عايزة أخرج ومش عايزة أعمل حاجة، وإني لازم أتصرف في ده بسرعة لإني مبقتش قادرة استحمل».

ملك أحمد زاهر تكشف سر خسارتها لوزنها

وأضافت: «بالفعل جربت كل حاجة ممكن أي حد يجربها، واللي نفع معايا أكتر إني مجيش على نفسي بزيادة عشان مزهقش، اللي هو آكل كل حاجة وفي نفس الوقت بكميات أقل، أعمل دايت كويس مثلًا ويوم الفري آكل براحتي، ولحد دلوقتي ممكن أفطر دايت وأتعشى دايت وأتغدى براحتي لكن بكميات قليلة، دي الحاجة اللي مشيت عليها، وخسيت 40 كيلو، ولسة هنزل أكتر إن شاء الله».

«فارس» آخر أعمال ملك أحمد زاهر

يذكر أن آخر أعمال ملك أحمد زاهر، مشاركتها في فيلم «فارس» برفقة والدها الفنان أحمد زاهر، والذي عُرض الفترة الماضية في دور العرض السينمائية، كما يشارك في بطولة الفيلم: إيمان العاصي، حسين فهمي، وباميلا الكيك، عابد عناني، وأحمد صفوت، منة فضالي، وصلاح عبدالله، ومحمد أبوألنجا، وغيرهم من الفنانين، والفيلم من تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبدالعزيز، إنتاج شركة «الجذور» للإنتاج السينمائي.

أحداث فيلم «فارس»

تدور أحداث فيلم «فارس» في إطار تشويقي أكشن حول فارس الذي يقوم بدوره الفنان أحمد زاهر، وتجسد ملك دور شقيقته وتعمل خادمة لدى أحد رجال الأعمال، ولكنه يقع في مشكلة معها ويقرر الانتقام منها.