بصورته مع عائلته.. شيرين رضا تتغنى بـ محمد صلاح: أنت فخر كل العرب

شاركت الفنانة شيرين رضا، النجم محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني والمحترف في نادي ليفربول الإنجليزي، احتفاله مع أسرته بألقابه الفردية، بعد نهاية مباراة «الريدز» مع وولفرهامبتون، في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج»، التي أقيمت قبل يومين على ملعب أنفيلد.

شيرين رضا: محمد صلاح فخر العرب

نشرت شيرين رضا، صورة تجمع محمد صلاح بأسرته في أرض الملعب، عقب انتهاء المباراة، وعلقت عليها عبر «تويتر»: «ما شاء الله علي العيلة الجميلة دي، ربنا يحفظكم من كل شر، أنت حقيقي فخر لكل العرب يا محمد».

جوائز محمد صلاح

حقق نادي ليفربول، الفوز على وولفرهامبتون بنتيجة 3-1، في لقاء شهد اللقاء تسجيل صلاح، هدف الريدز الثاني، ليتقاسم جائزة الحذاء الذهبي مع هيونج مين سون لاعب توتنهام، بعد تسجيل كلا منهما 23 هدفا، خلال الموسم المنتهي، الذي احتل فيه ليفربول المركز الثاني.

الحذاء الذهبي وأفضل صانع ألعاب

حصل محمد صلاح على جائزتين في ختام موسم الدوري الإنجليزي، هما جائزة «الحذاء الذهبي»، كأفضل هداف في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بالاشتراك مع سون، لاعب توتنهام هوتسبير، ليصبح ثالث لاعب في البريميرليج، يتوج بالجائزة للمرة الثالثة، بالإضافة إلى فوزه بجائزة أفضل صانع ألعاب في الدوري للمرة الأولى في مسيرته.

آخر ظهور لـ شيرين رضا

يشار إلى أن آخر ظهور للفنانة شيرين رضا، كان في مسلسل الكبير أوي الجزء السادس، الذي عرض ضمن الدراما التليفزيونية في شهر رمضان الماضي، وظهرت بشخصيتها الحقيقية خلال مهرجان المزاريطة.

وأعربت عن سعادتها بالمشاركة في المسلسل الأشهر للنجم أحمد مكي، إذ نشرت صورا لها من الحلقة، عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي وعلقت قائلة: «وانتهى الانتظار أخيرًا.. ذهبت إلى مهرجان مزاريطة السينمائي الدولي، وكان من دواعي سروري لقاء الكبير».