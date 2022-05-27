طلاب جامعيون يبتكرون تطبيق «سكيلو» في مشروع تخرجهم لمساعدة طلبة الثانوية العامة

تشهد مصر في السنوات الحالية محاولات عديدة للارتقاء بالتعليم في جميع مراحله، وتحسين مستوى الخدمة التعليمية، والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، وتماشياً مع هذا الاتجاه قام مجموعة من طلاب كلية الإعلام جامعة الأهرام الكندية بابتكار تطبيق إلكتروني جديد، ضمن مشروع تخرجهم، باسم «سكيلو»، يساعد طلاب الثانوية العامة في تحديد مستقبلهم التعليمي.

وشارك في ابتكار فكرة التطبيق الطلبة: إسراء إبراهيم، سلمى سامح، نوران اياد، عمار مصطفى، بريهان طارق، رنا وائل، عمر مصطفى، السيد محمود، وذلك تحت إشراف دكتور شريف مودي، الأستاذ بقسم علاقات العامة، والدكتورة ايناس ابو يوسف.

تطبيق «سكيلو»

ويعد التطبيق الأول من نوعه في مصر، ويساعد طلاب الثانوية العامة في عمل اختبار الكتروني لهم ليساعدهم على معرفة مهاراتهم و اختيار الكليات و الجامعات التي تتلائم مع مهاراتهم و قدرتهم و ترشيح لكورسات تساعدهم في تنمية قدراتهم و مهاراتهم ليوفر عليهم عناء التفكير و الاختيار الخاطئ لكليات غير مناسبة لهم لمجرد انهم حصلوا على مجموع لكليات القمة .

سوق العمل المصري

وأكد الطلبة في مشروع تخرجهم، أن الفكرة تهدف لدعم خطة الدولة في تطوير المنظومة التعليمية لإطلاق الحرية للطلبة و الشباب في الابداع في المجالات المختلفة و المستحدثة في سوق العمل المصري.

ومازال التطبيق الجديد في مرحلة التجريب، ويهدف لضمان تقديم افضل تجربه ممكنة للطلبة و الراغبين بتغيير حياتهم العملية و البحث عن شغفهم.

فكرة مشروع تخرج «سكيلو»

واستلهمت الطلاب الفكرة من العدد الكبير من النماذج الناجحة التي لم تستفد من دراستهم الجامعية و النجاح في مجالات عمل مختلفة عن تخرجهم او اختيار الكلية لاقسام داخل كليتهم بعيدة عن شغفهم بسبب التسرع او عدم وجود خبرة كافية لهم لاختيار التخصص او عدم معرفتهم بجميع الكليات المتاحة بالوزارة، بحسب قولهم.