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محمود مسلم

«أفيفا».. تطبيق مبتكر من طلاب إعلام «الأهرام الكندية» لإسعاف مصابي حوادث الطرق

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الوطن
07:41 م | الأربعاء 04 مايو 2022
تطبيق أفيفا

تطبيق أفيفا

فى تطور تكنولجي لافت، أعلن طلاب كلية إعلام جامعة الأهرام الكندية قسم العلاقات العامة والإعلان، إطلاق التطبيق الأول من نوعه في مصر والمنطقه لخدمة وإنقاذ وإسعاف مصابي الحوادث، قريبا.

كيف يعمل تطبيق «أفيفا»؟

التطبيق الجديد الرائد اسمه «aviva - أڤيڤا»، و هو الأول من نوعه على الأندرويد والأبل ستور، وهو فكرة مشروع التخرج الخاص بالطلاب تحت إشراف الدكتور شريف مودي الأستاذ بالكلية.

ويعمل التطبيق بطريقة بسيطه وفعالة ويقوم «aviva»، حال تعرض مستخدمه لحادث، بالتواصل مع الإسعاف وأقارب المصاب، وفي نفس الوقت يجري إرسال رسائل تنبيهية للأرقام المتصلة بمستخدمي التطبيق.

تطبيق «aviva» يواجه تزايد حوادث الطرق

التطبيق يمكن تعميمه على المنطقة العربية، وسبب ابتكاره هو الحاجة لمواجهة تزايد حوادث الطرق خاصة بين الشباب، وبطء عمليات الإنقاذ بسبب قلة ثقافة الإسعافات الأولية، وعدم التواصل السريع مع خدمات الإسعاف لحظة وقوع الحادث، مما قد يؤدي إلى تفاقم المخاطر الناتجة عن الحادث.

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