جامعة مصر للمعلوماتية تستقبل وفودا دبلوماسية لـ20 دولة عربية

استقبلت جامعة مصر للمعلوماتية، وفودا دبلوماسية لـ20 دولة عربية وأفريقية، لتعزيز التعاون العلمي، من البعثات الدبلوماسية، لتعزيز سبل التعاون العلمي والأكاديمي والاستفادة العلمية من الإمكانيات الحديثة التي تمتلكها الجامعة وما تقدمه من برامج تعليمية مواكبة للثورة الصناعية الرابعة والتقدم التكنولوجي الهائل الذي يشهده العالم، حيث تعد جامعة مصر للمعلوماتية أول جامعة متخصصة بمنطقة أفريقيا في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المتأثرة بها بقوة.

وجاءت الوفود من سفارات «زامبيا، وناميبيا، وموريشيوس، وسيراليون، وملاوي، والسنغال، وغانا، وكينيا، والكاميرون، ونيجيريا، الإمارات، والسعودية، والأردن، وجيبوتي، والصومال، وسلطنة عمان، وفلسطين، والكويت، والمغرب، وموريتانيا»، وذلك بحضور الدكتورة ريم بهجت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية، والدكتور محمد الشرقاوي نائب رئيس الجامعة، والدكتورة أمل الجمال رئيس العلاقات الدولية بالجامعة، وعمداء الكليات.

ممثلو وزارة الاتصالات يحضرون اللقاء

كما حضر الفعالية، ممثلين عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من إدارة العلاقات الدولية والعلاقات العامة.

بدأ الاجتماع بكلمة مسجلة من وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ترحيبا بالضيوف، والتعريف بدور الجامعة لتخريج كوادر على مستوى عال الجودة للسوق المحلي والعالمي في المجالات المعنية بها الوزارة.

ورحبت الدكتورة ريم بهجت بوفود البعثات الدبلوماسية العربية والأفريقية وجميع الحضور، ثم أوضحت خطوات ومراحل إنشاء جامعة مصر للمعلوماتية والشراكات العلمية للجامعة مع كبرى الجامعات العالمية المتخصصة في علوم الهندسة وعلوم الحاسب.

كما أعرب أعضاء البعثات الدبلوماسية عن سعادتهم الكبيرة بهذه الزيارة وإعجابهم الشديد بالكليات والمعامل والمراكز البحثية، إضافة إلى الموارد والإمكانيات العلمية والتطبيقية التي توفرها جامعة مصر للمعلوماتية لطلابها وهو ما يتواكب مع التطور الهائل الذي تشهده مصر منذ 7 سنوات في كافة القطاعات.

تقديم الدعم للطلاب

وأكدت الدكتورة ريم بهجت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية للوفود المشاركة في اللقاء، أن الجامعة ستقدم كل أنواع الدعم اللازم للطلاب الراغبين في الالتحاق بها من الدول العربية والأفريقية، إضافة للتعاون العلمي مع الباحثين من البلدان الشقيقة كمبادرة منا في تعزيز التعاون العلمي بين الجامعة وأبناء القارة السمراء والأشقاء العرب بما يسهم في تطور وتقدم المنطقة وتحقيق المزيد من التنمية المنشودة.

وشارك في هذه الزيارة التي جرت على مدار يومين وفد من سفارة جمهورية زامبيا برئاسة السفير توبلي لوبايا، واللواء فيليو هيفينداكا سفير دولة ناميبيا، ومن جمهورية موريشيوس وفد برئاسة السفير داتاكاران جوبوردون ، ومن جمهورية سيراليون وفد برئاسة السفير صادق سيللا، والسفيرة كاثرين كونجي سفيرة دولة ملاوي والوفد المرافق لها، والسفير أبو بكار سار سفير جمهورية السنغال، ووفد من جمهورية غانا برئاسة نائبة السفير ليديا عمرتي، والسفير روي دزيلا سفير كينيا، وممثلي لسفارة كل من الكاميرون ونيجيريا).

وعلى الصعيد العربي شارك في الزيارة الشيخ الدكتور عمار المعلا الملحق الثقافي من دولة الإمارات العربية المتحدة بمصر، والدكتور أحمد الفريج الملحق الثقافي السعودي بمصر، والأستاذ فوزي أبو فارس المستشار الثقافي الأردني بمصر، والسيدة خديجة إدريس المستشار الثقافي لجمهورية جيبوتي بمصر، والأستاذ إبراهيم عمر الملحق الثقافي الصومالي بمصر، والأستاذ سلطان الحسني سكرتير أول سفارة عمان بمصر، والدكتور إياد أبو الهنود مسؤول الشئون الأكاديمية والبحثية بسفارة فلسطين بمصر، والدكتور عبد الرحمن الرجعان الملحق الثقافي الكويتي بمصر، والأستاذ طارق بداوي المستشار الاقتصادي بسفارة المغرب بمصر، والأستاذ العالم عبد الباقي قائم بأعمال سفارة موريتانيا بمصر.

كما حضر عن بعد من خلال المنصات التفاعلية الدكتور عمرو عمران الملحق الثقافي المصري بالسعودية والدكتور عماد حشيش الملحق الثقافي المصري بالكويت.

يذكر أن الوفود الدبلوماسية قامت بزيارة جامعة مصر للمعلوماتية على مدار يومين متتاليين، حيث إستقبلت الجامعة وفود البعثات الدبلوماسية الأفريقية خلال اليوم الأول، أما الوفود العربية فكانت في اليوم الثاني من الزيارة.