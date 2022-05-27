اليوم الثالث من فعاليات أيام القاهرة السينمائية: عرض فيلم «دفتر مايا»

تواصل أيام القاهرة السينمائية فعاليات نسختها الخامسة لليوم الثالث على التوالي، بالفيلم اللبناني «دفتر مايا» إخراج جوانا حاجي توما وخليل جريج، في تمام الساعة السابعة في سينما «زاوية» بوسط البلد، وهو العرض الأول للفيلم بعد مشاركته في المسابقة الرسمية بالدورة السابقة من مهرجان برلين السينمائي.

وحددت إدارة أيام القاهرة السينمائية، يوم الأحد الموافق 29 مايو لعرض ثان لفيلم «دفتر مايا»، وهو واحد من بين 13 فيلما يعرضون ضمن فعاليات النسخة الخامسة من البرنامج التي بدأت فعالياتها، الأربعاء الماضي بالفيلم اللبناني «كوستا برافا» للمخرجة مونيا عقل، بحضور بطلته نادين لبكي، والذي يعاد عرضه مرة أخرى يوم السبت الموافق 4 يونيو.

قصة فيلم «دفتر مايا»

تدور أحداث فيلم «دفتر مايا» حول أم عزباء، تعيش في مدينة مونتريال مع ابنتها المراهقة «أليكس»، وفي عشية عيد الميلاد، تتلقى أليكس ووالدتها شحنة غير متوقعة: دفاتر، أشرطة وصور كانت «مايا» قد أرسلتها إلى صديقتها المقربة من بيروت خلال فترة الثمانينيات، وبينما ترفض «مايا» فتح الصندوق أو مواجهة ذكرياته، «أليكس» تبدأ بالغوص فيه سرّا، وتدخل عالم مراهقة والدتها الصاخب والشغوف خلال الحرب الأهلية اللبنانية، كاشفة ألغاز ماضي مخفي.

5 أفلام لبنانية في النسخة الخامسة من أيام القاهرة السينمائية

ويعرض ضمن أيام القاهرة السينمائية التي تستمر فعالياتها حتى 21 يونيو المقبل، عدد من الأفلام اللبنانية الهامة من بينها «كوستا برافا» إخراج مونيا عقل، «دفتر مايا» إخراج جوانا حاجي توما وخليل جريج، «النهر» إخراج غسان سلهب، الذي شارك في الدورة السابقة من مهرجان لوكارنوا السينمائي، بالإضافة إلى فيلم «البحر أمامكم» للمخرج إيلي داغر، وذلك بعد عرضه في مهرجاني كان وبرلين، و«عا أمل تيجي»إخراج جورج بيتر بربري.