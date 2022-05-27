سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 27-5-2022 في البنوك المصرية

أسابيع قليلة تفصلنا عن موسم الحج 2022 والذي يبدأ في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، ما يجعل الكثير من الراغبين في أداء مناسك الحج يبحثون عن سعر الريال السعودي في البنوك المصرية المختلفة، حتى يستطيعون تحويل ما يحتاجون إليه من أموال، ليتمكنوا من شراء جميع الأشياء التي يحتاجونها والهدايا التذكارية للأقارب والأصدقاء.

واهتماما بما يبحث عنه القراء بشكل دائم ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير سعر الريال السعودي في البنوك العاملة في مصر وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة الموافق 27 مايو من عام 2022، والتي جاءت كالتالي:

سعر الريال السعودي فى البنك المركزي المصري

وسجل اليوم سعر الريال السعودي بالبنك المركزي المصري سعر 4.92 جنيه للشراء مقابل 4.94 جنيه للبيع، ووصل سعره في بنك الاسكندرية 4.95 جنيه للبيع مقابل 4.93 جنيه للشراء، وبلغ سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 4.95 جنيه للشراء و4.96 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي

سجل اليوم الخميس سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 4.94 جنيه للشراء مقابل 4.96 جنيه للبيع، فيما وصل سعر العملة السعودية في بنك قناة السويس نحو 4.91 جنيه للشراء مقابل 4.96 للبيع، وفق الموقع الرسمي لكل بنك.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

كما وصل سعر الريال السعودي في بنك مصر، وفق الموقع الرسمي، لنحو 4.95 جنيه للبيع مقابل 4.94 جنيه للشراء، فى حين سجل سعر العملة السعودية في بنك كريدي أجريكول نحو 4.95 جنيه للبيع مقابل 4.89 جنيه للشراء، وذلك وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة الموافق 27 مايو 2022.