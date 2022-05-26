ختام برنامج تدريب المرشحين للعمل بمكتب الطاقة الذرية بفيينا

اختتمت الأكاديمية الوطنية للتدريب، فعاليات برنامج تدريب المرشحين للعمل بمكتب الطاقة الذرية بفيينا، إذ جرى تصميم هذا البرنامج التدريبي خصيصًا لعدد 5 مرشحين للعمل بمكتب فيينا، بما يتناسب مع طبيعة عملهم، متوافقًا مع رؤية الدولة المصرية في التدريب على النحو الذي تقدمه الأكاديمية الوطنية للتدريب.

الذكاء العاطفي والاجتماعي

يتضمن البرنامج التدريبي، دراسة العديد من الموضوعات التدريبية المرتبطة بمهارات التواصل الفعال، والذكاء العاطفي والاجتماعي، ومهارات التفكير النقدي والتحليل المنطقي، كذلك التعامل مع الاختلافات الثقافية بشكل فعال، بالإضافة إلى دراسة بعض الموضوعات المتعلقة بالإدارة الاستراتيجية والقيادة الفعالة، وغيرهم من الموضوعات المختلفة بما يتماشى مع طبيعة عملهم بالخارج وينعكس علي تمثيلهم للدولة المصرية في الخارج.

الأكاديمية الوطنية للتدريب

جدير بالذكر، أن التعاون بين الأكاديمية الوطنية للتدريب وهيئة الطاقة الذرية في تدريب الكوادر المختلفة، انطلق منتصف عام 2020 ومستمر حتى الآن.