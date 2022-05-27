أصالة ورامي جمال ومسار إجباري نجوم حفلات اليوم في مصر

يشهد مساء اليوم الجمعة إحياء عدد من الحفلات الغنائية لنجوم الفن في مصر، أبرزهم الفنانة أصالة والفنان رامي جمال وفريق مسار إجباري.

وفي السطور التالية نعرض لكم تفاصيل حفلات اليوم:

حفل أصالة في مدينة نصر

تستعد الفنانة أصالة لإحياء حفل غنائيي ضخم في مركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر، ومن المقرر أن تقدم مجموعة من أجمل أغانيها التي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

وأحيت أصالة، أمس الخميس، حفلًا غنائيًا جماهيريًا في المملكة العربية السعودية ضمن حفلات موسم جدة 2022، وحرصت على تشويق جمهورها للحفل، عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات الشهير «تويتر»؛ إذ نشرت صورة من بوستر الحفل، وعلقت عليه قائلة: «بدّي أستمتع معكم بأغاني تعوّدناها وقديم اشتقناله وجديد بتحبّوه.. الليلة حنكون سوا بجدّه».

حفل رامي جمال في دلتا مارينا

كما يحيي الفنان رامي جمال الليلة، حفلًا غنائيًا في دلتا مارينا، وهذا بعد إعلانه الأيام الماضية عن انتهائه من تنفيذ أغاني ألبومه الجديد الذي يستعد لطرحه الفترة المقبلة.

ونشر عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام» صورة له معلقًا عليها: «خلصت اختيارات للألبوم وخلصت تنفيذ الأغاني، فاضل وضع صوتي على بعض الأغاني، وإن شاء الله قريب جدًا أسلم الماستر لشركتنا الغالية، وميعادنا في الصيف، بس سؤال مهم ليكم: تحبوا الألبوم ينزل كامل ولا كل أغنية لوحدها؟»

حفل مسار إجباري في التجمع الخامس

في السياق، تحيي فرقة مسار إجباري اليوم حفلًا في التجمع الخامس، قبل انطلاق حفلاتهم في أماكن مختلفة في أوروبا للإعلان عن ألبومها الجديد «نص الحاجات»

ويستعد الفريق لإحياء حفل غنائي يوم الجمعة 3 يونيو المقبل في برلين، السابعة والنصف مساءً، بالإضافة إلى إحياء حفل آخر يوم السبت، 4 يونيو المقبل، في باريس الساعة السابعة مساءً.