أصالة تحيي حفلا غنائيا ضخما في موسم جدة الليلة

تستعد الفنانة أصالة، لإحياء حفل غنائي ضخم، مساء اليوم، ضمن حفلات موسم جدة 2022، على مسرح الصالة الخضراء، وسوف تقدم خلاله باقة متنوعة من أجمل أغانيها التي يتفاعل معها الجمهور.

أصالة تروج لحفلها في جدة

وحرصت أصالة على الترويج لحفلها الغنائي في المملكة العربية السعودية، من خلال حسابها الرسمي بموقع التغريدات الشهير «تويتر»؛ إذ نشرت صورة من بوستر الحفل، وعلقت عليه قائلة: «بدّي أستمتع معكم بأغاني تعوّدناها وقديم اشتقناله وجديد بتحبّوه.. الليلة حنكون سوا بجدّه».

أصالة تشارك جمهورها اختيار أغانيها

وكانت أصالة شاركت جمهورها بتدوينة منذ أيام لمساعدتها في اختيار الأغاني التي تؤديها خلال الحفل، قائلة عبر حسابها بموقع التغريدات «تويتر»: «رح أختار معكم من البدايات لها اللحظة شو الأغاني مصري وخليجي الّلي بتحبوهم أكتر.. ورح أختار أنا كمان شو جايه عبالي غنّي.. مشتاقة لأهل جدّة.. بدّنا نرسم هالليلة رسمة حلوة، ونكون كلّنا أبطالها، بشوفكم قريب حبايبي بعروس البحر».

أصالة تعلن تأجيل حفلها في الكويت

وأجلت أصالة حفلها في الكويت، حزنا على وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي رحل عن عالمنا في 13 مايو الجاري، وكتبت عبر حسابها بموقع «تويتر»: «احتراما وتقديرا لأهلي في الإمارات قرّرنا تأجيل الحفل لموعد آخر، رحم الله قائد الإمارات وكلّ التّعازي لشيوخنا الكبار، داعين الله لهم بالعمر المديد والصحّة التّامّه، ليكملوا مسيرة النّجاح والتًقدم، رحم الله الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان».

في سياق آخر، يستعد الفنانان تامر عاشور ورامي صبري لإحياء حفل غنائي جماهيري في موسم جدة، الأربعاء المقبل، على مسرح ليالينا، وأعلنت الشركة المنظمة للحفل عن نفاذ التذاكر بعد ساعات من طرحها.