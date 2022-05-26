توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. حار نهارا على جميع الأنحاء ونشاط للرياح

كشفت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها عن توقعات خالة الطقس خلال 72 ساعة مقبلة، إذ أنه من المتوقع أن يسود غدا الجمعة طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية في بيانها أنه من المتوقع أن يكون هناك شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة الطقس يوم السبت، فمن المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 27 مايو

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 21.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 21.

- السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 20.

-السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 20.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 25.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 22.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 25.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 28 مايو

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 22.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 22.

- السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 20.

-السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 19.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 25.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 23.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 29 مايو

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 23.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 23.

- السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 21.

- السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 21.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 26.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 24.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 26.