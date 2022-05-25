طقس اليوم في البحيرة.. ارتفاع الحرارة والعظمى تسجل 30 درجة

تشهد محافظة البحيرة اليوم الأربعاء، طقسا حارا بمختلف المدن والمراكز، وذلك عقب موجة من الرياح المحملة بالأتربة والرمال التي ضربت شتى المراكز خلال الأيام الماضية، وسط انخفاض في درجات الحرارة، لا سيما على المدن الساحلية إدكو ورشيد والمحمودية.

طقس اليوم الأربعاء في البحيرة

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم الأربعاء في البحيرة حار نهارا، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، لطيف ليلا على كافة الأنحاء، كما يشهد غدا الخميس طقسا مشمسا مع نشاط للرياح أحيانا، ويكون الطقس على السواحل الشمالية غائم جزئيا.

ويتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط، خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه (1: 1.5) متر، على أن يكون اتجاه الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء

فيما سجلت درجات الحرارة في البحيرة اليوم العظمى بلغت 30 درجة مئوية والصغرى 18 درجة مئوية.

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة في محافظات الجمهورية اليوم الأربعاء القاهرة، سجلت العظمى 34 درجة وبلغت الصغرى 20 درجة، فيما وصلت العظمى في الإسكندرية إلى 28 درجة مئوية والصغرى 18 درجة.

وفي مطروح سجلت العظمى 26 درجة مئوية، وبلغت الصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى سجلت 37 درجة والصغرى 22 درجة، وسجلت العظمى بقنا 38 درجة، فيما بلغت الصغرى 22 درجة مئوية، وأسوان العظمى 38 درجة مئوية وسجلت الصغرى 24 درجة مئوية.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد طقس غدا الخميس، نشاطا لحركة الرياح على مختلف محافظات الجمهورية.