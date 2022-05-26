الأرصاد: زيادة ملحوظة في درجة الحرارة السبت والأحد والعظمى بالقاهرة 37

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ هناك ارتفاعا مستمرا في درجات الحرارة، حيث تكون أعلى من المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، وذلك من درجة إلى درجتين، خاصة في فترات النهار لسطوع أشعة الشمس.

وأشارت «غانم» إلى أن يوم السبت سيشهد ارتفاعا آخر، وستصل العظمى في القاهرة الكبرى إلى 36 درجة مئوية، و37 درجة مئوية يوم الأحد، والأجواء ستكون شديدة الحرارة.

الطقس في فترة النهار

وأضافت «غانم»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناتين الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامية منة الشرقاوي: «الطقس خلال فترة النهار سيكون حارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، ومائلا للحرارة على السواحل الشمالية وأغلب المناطق المطلة على البحر المتوسط، وشديد الحرارة في فترة النهار على محافظات جنوب الصعيد».

الطقس في فترة الليل

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «مع دخول ساعات المساء، تشهد البلاد نشاطا للرياح ما يساعد على الإحساس بأجواء ربيعية لطيفة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وبعض المناطق من سيناء وشمال الصعيد، وخلال فترات الليل، ومع غياب أشعة الشمس تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض، وبدأنا نشعر بارتفاع نسبي في نسبة الرطوبة، ولم نعد نشعر بالبرودة في فترات الليل، والأجواء تكون لطيفة جدا ومعتدلة على أغلب المناطق في شمال البلاد ومعتدلة على جنوب البلاد».

وأشارت، إلى أنّ درجة الحرارة الصغرى في فترة الليل تكون بين 20 و21 درجة مئوية، ويستمر ارتفاع درجات الحرارة على مدار باقي أيام الأسبوع وبدايات الأسبوع المقبل حتى منتصفه على الأقل.