حالة الطقس في الإسكندرية.. انخفاض درجة الحرارة وارتفاع الأمواج (فيديو)

استمر عدم استقرار الطقس في الإسكندرية، الذي تشهده المحافظة منذ يومين متمثلة في انخفاض درجة الحرارة التي سجلت 20 درجة مئوية العظمى و17 للصغرى، مع ارتفاع الأمواج حيث بلغت سرعة الرياح 33 كم / الساعة، بينما ارتفعت الأمواج قرابة 2 متر، وذلك بالتزامن مع موجة الطقس غير المستقر الذي تتعرض له عروس البحر الأبيض المتوسط منذ يومين.

حالة طقس الإسكندرية اليوم

ويشهد طقس الإسكندرية اليوم، هدوء نسبي من حيث الأمطار التي تهطل على المدينة الساحلية، إلا أن موجة الصقيع مستمرة في ظل درجة حرارة 20 مئوية صباحا وانخفاضها إلى 17 درجة ليلا مع توقعات هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة على مناطق متفرقة بنسبة حدوث من 5 إلى 10% تقريبا على أن تزيد شدتها مساء، كنتاج لموجة الصقيع التي تضرب مصر منذ قرابة يومين.

حالة الطقس في الإسكندرية

وارتبط طقس الإسكندرية السيئ بارتفاع الأمواج على البحر المتوسط حيث من المتوقع ارتفاعه من 2 إلى 3 أمتار إلا أنه حتى الآن لم يؤثر على عمل بوغاز ميناءي الإسكندرية والدخيلة الذي يستمر في العمل دون غلق.

درجات الحرارة في الإسكندرية اليوم

وتبلغ درجات الحرارة بمحافظة الإسكندرية نهارا 25 لدرجة الحرارة العظمي في طقس ربيعي معتدل نهارا و 17 درجة مئوية لدرجة الحرارة الصغرى في طقس لطيف ليلا

انخفاض درجة الحرارة في الإسكندرية

وانخفضت درجة الحرارة في الإسكندرية، وذلك بالتزامن مع برودة الطقس ليلا على شمال البلاد، على عكس اعتدال درجة الحرارة على شمال سيناء فيما تنشط الرياح على كافة الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، وهو الأمر المغاير على عروس البحر الأبيض المتوسط التي تستعيد ذكريات النوات.

ارتفاع الموج بالبحر الأبيض المتوسط

ويبلغ ارتفاع الموج بالبحر الأبيض المتوسط 1,5 حتى 2,5 مع وجود اتجاه رياح شماليه غربية الي غربية، بينما يبلغ ارتفاع الموج بالبحر الأحمر من 2متر حتي3متر مع وجود اتجاه رياح شمالية غربية.

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية زيادة درجات الحرارة على كافة البلاد بواقع درجتين الي 4 درجات ليسود طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى وعودة الطقس الحار على شمال سيناء وشمال ووسط الصعيد بينما يصبح طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد.