إصابة 3 سيدات في انقلاب سيارة ملاكي على طريق الإسماعيلية الزقازيق

أصيب 3 سيدات عصر اليوم الخميس جراء سقوط سيارة من الطريق في منطقة زراعية، وانقلابها على طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي.

وتلقى اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد سقوط سيارة ملاكي سوداء اللون ماركة «نيسان» في منطقة زراعية منحدرة على طريق الإسماعيلية الزقازيق.

انتقال سيارات الإسعاف

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش مدير المرفق بثلاث سيارات إسعاف إلى مكان الواقعة، ونقلت المصابين إلى طوارئ مستشفى جامعة قناة السويس.

وقالت مصادر طبية إن المصابين في الحادث 3 سيدات بينهم حالة غير مستقرة تم استقبالها في قسم الطوارئ، لافتة إلى أنه مشتبه إصابتها بكسور مختلفة وكسر في الفقرات العنقية واشتباه ما بعد الارتجاج، وجار إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لها.

مصرع معاون مباحث أبوصوير ومهندس في حادث مروري

كان شابين لقيا مصرعهما في حادث مروري في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس بينهم ضابط شرطة في مديرية أمن الإسماعيلية.

وتلقي اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بتصادم السيارة رقم «6976 ط ل ج» مع السيارة رقم «5819 ط ص ن» أمام عزبة المنشار، فيما نقلت سيارات إسعاف الإسماعيلية المتوفيين إلى المستشفى.

وأسفر الحادث عن وفاة نقيب شرطة محمود فريد بدران، ضابط شرطة «معاون مباحث» مركز شرطة أبو صوير في الإسماعيلية ومقيم بمركز أبوكبير بمحافظة الشرقية والمهندس سالم أحمد سالم مقيم بمركز أبوصوير بالإسماعيلية.