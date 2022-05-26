بنك SAIB يواصل عقد الندوات التثقيفية بالقرى والمدن ضمن «حياة كريمة»

يواصل بنك SAIB، مشاركته ضمن مبادرة «حياة كريمة» عقد ندوات تثقيفية مالية ضمن سلسلة مخطط إقامتها في عدة مراكز بمحافظات مصر المختلفة، برعاية البنك المركزي المصري، وتشمل «الدقهلية، والغربية، ومدينة الأقصر، ودمياط والأسكندرية».

وكانت آخر الندوات التي نظمها البنك للتثقيف المالي، بالوحدة المحلية لقرية الشوبك الشرقي، التابعة لمركز «الصف»، ومجلس مدينة أطفيح بمحافظة الجيزة بالقرى.

بنك سايب يستعرض مفهوم الشمول المالي خلال ندوته التثقيفية

واستعرض بنك الشركة المصرفية العربية الدولية عبر الندوة، مفهوم الشمول المالي وأهميته في تحسين مستوى معيشة المواطنين ومحدودي الدخل وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وأيضا التسويق لمنتج saib Mobile Wallet الذى يناسب مختلف شرائح العملاء.

مشاركة ثرية لـ بنك saib خلال المرحلة الحالية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»

يذكر أن مشاركة بنك saib خلال المرحلة الحالية من المبادرة متنوعة ومختلفة، حيث يقوم البنك بتوعية سكان القرى بالمبادرات والمشروعات القومية التي أطلقتها الدولة، بجانب مزايا إضافية للحاصلين على قروض متناهية الصغر خلال هذه الفترة، وذلك بالتعاون مع شركة تساهيل، إحدى الشركات العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر، والمتواجدة في القرى، كما تستهدف الندوات استعراض البرامج التمويلية والمصرفية لتحقيق الشمول المالي.

تأتي مشاركة البنوك في مبادرة «حياة كريمة»، تحت رعاية البنك المركزي من خلال عدة أنشطة يتم تنفيذها في القرى التي تشملها المبادرة لتحقيق أهدافها الرئيسية وذلك من خلال نشر ماكينات الصراف الآلي لتحقيق الانتشار الجغرافي وتقديم خدمات السحب والإيداع ونشر نقاط البيع لدى التجار لتحفيز الدفع الإلكتروني ونشر الخدمات الرقمية، وكذلك تقديم التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في هذه القرى. هذا، بالإضافة إلى تقديم البنوك لأنشطة التوعية والتثقيف المالي للمواطنين .