الأحد.. إجراء قرعة الحج السياحي لاختيار نحو 9200 مواطن لأداء الفريضة

كشف مصدر بوزارة السياحة والآثار، أن القرعة الإلكترونية للحج السياحي لهذا العام، ستقام الأحد المقبل بأحد فنادق القاهرة، وذلك لإختيار نحو 9200 مواطن لأداء الفريضة هذا العام، مشيرا إلى أن أعداد المتقدمين لهذا العام بلغ نحو 70 ألف مواطن، تقدم منهم نحو 59 ألف للمستوى الاقتصادي، ونحو 11 ألفا لبرامج الـ5 نجوم.

نسب الفائزين من بين المتقدمين لمستوى الحج الاقتصادي تبلغ 10%

أضاف المصدر لـ«الوطن»، أن نسب النجاح بالنسبة للمتقدمين لبرامج الحج السياحي فئة الـ5 نجوم، ستتراوح بين 25 إلى 27%، متابعا: كل 100 متقدم لبرامج الحج فئة الـ5 سينجح منهم خلال القرعة الإلكترونية، التي ستجرى الأسبوع المقبل نحو 27 متقدما، بينما سينجح 10 من بين كل 100 متقدم لبرامج الحج في المستوى الاقتصادي.

وكان محمد عزت، عضو لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة بالإسكندرية، أكد فى تصريح سابق لـ«الوطن»، أن شركات السياحة ستبدأ الأسبوع المقبل، في السفر لمعاينة المساكن التي سيقيم بها حجاج السياحة بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة.

معرفة العدد المخصص لكل شركة

ولفت إلى أن إجراءات السفر سيتم البدء بها عقب انتهاء القرعة الإلكترونية لحجاج السياحة، التي ستجرى منتصف الأسبوع المقبل، مضيفا أن «السبب الرئيسي لتأجيل سفر الشركات لحين انتهاء القرعة، معرفة عدد الحجاج المخصص لكل شركة، التي ستعلن خلال القرعة، والذي على أساسه ستقوم بحجز السكن».

وأشار إلى أن أن كل المساكن التي سيقيم بها حجاج السياحة، لا بد أن تكون متوافقة مع الاشتراطات التي حددتها وزارة السياحة والآثار، وذلك بما لا يتعارض مع ضوابط السعودية في هذا الإطار، منوها بأن بعض شركات السياحة لا تسافر لمعاينة السكن، وتحجز الفنادق ذاتها التي تمت معاينتها من قبل خلال السنوات الماضية، وحصلت على موافقة عليها من قبل وزارة السياحة.