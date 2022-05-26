مصدر: أسعار برامج الحج السياحي ربما ترتفع 20 ألف جنيه بسبب «الطوافة»

كشف مصدر بغرفة شركات السياحة، أن أسعار برامج الحج السياحي قد ترتفع عن الأسعار المعلنة خلال الضوابط المنظمة للحج، وذلك بقيم مالية تتراوح من 10 إلى 20 ألف جنيه، وذلك بعد المؤشرات التي أكدت أن مؤسسة الطوافة السعودية رفعت أسعار خدماتها بالمشاعر المقدسة بمنى وعرفات من 1900 ريال للفرد المسافر، ضمن برامج المستوى الاقتصادي في عام 2019 إلى نحو 6 آلاف ريال هذا العام.

ارتفاع أسعار برامج الحج في تلك الحالة

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنه حال كانت تلك المؤشرات صحيحة، فإن أسعار برامج الحج السياحي ستشهد ارتفاعات بنفس قيمة التغير في سعر خدمات الإعاشة بمنى وعرفات، موضحا أن أسعار الحج السياحي الواردة في الضوابط وُضعت على حساب أسعار الطوافة خلال عام 2019، وهو آخر عام أدى فيه المصريون مناسك الحج قبل جائحة كورونا، والتي ضربت العالم بداية عام 2020، وتسببت في قيام المملكة العربية السعودية بقصر أداء الحج خلال العامين الماضيين على أعداد رمزية من السعوديين والمقيمين بالمملكة.

عدم إعلان أسعار الإقامة بمنى وعرفات حتى الآن

ومن جهته، قال هشام أمين، عضو اللجنة العليا للحج السياحي، التابعة لوزارة السياحة والآثار، أن مؤسسة الطوافة السعودية لم تعلن حتى الآن أسعار خدمات الإقامة للحجاج المصريين بمنى وعرفات، مشيرا إلى أن أسعار الحج السياحي التى تضمنتها الضوابط حٌددت على أساس أسعار الطوافة خلال عام 2019، لافتا إلى أنه حال ارتفعت تلك الأسعار فسيتم زيادة أسعار برامج الحج.

ووفقا للضوابط المنظمة للحج السياحي، والتي أصدرتها وزارة السياحة، فإنه يجوز للجنة العليا للحج والعمرة التابعة للوزارة، زيادة أسعار برامج الحج، في حال طرأت أي زيادات على سعر الخدمات من جانب السلطات السعودية، أو في حال حدوث أي تعديل في سعر صرف الريال مقابل الجنيه، وذلك بعد إحاطة وزير السياحة والآثار بتلك الزيادات السيادية.