شركات السياحة: تنظيم الشركات لتأشيرات الحج المباشر قانوني 100%

قال علاء الغمري، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق وعضو الجمعية العمومية للغرفة، إنّ تنظيم شركات السياحة لبرامج الحج المباشر «خارج المنظومة الرسمية» قانوني 100%، وذلك وفقا للضوابط المنظمة للحج السياحي، التي أصدرتها وزارة السياحة والآثار، والتي قصرت تنظيم برامج حج الفرادى «المباشر» على شركات السياحة، واصفا منشور غرفة شركات السياحة أمس بمعاقبة الشركات التي تعلن تنظيم برامج الحج حاليا عبر صفحات التواصل الاجتماعي بأنّه «غير موفق» ويخدم السماسرة والوسطاء.

إنعاش عمل السماسرة والوسطاء

وأضاف الغمري لـ«الوطن»، أنّ «إعلان شركات السياحة تنظيم برامج الحج المباشر حاليا حق أصيل لها، وبعض المواطنين سيتحصلون على تأشيرات حج مباشرة من السعودية وهم لا يعرفون آلية تنفيذها، فهل سيتم تركهم فريسة في أيدي السماسرة الذين تكتظ بهم صفحات التواصل الاجتماعي، وبإعلاناتهم عن تنظيم برامج الحج المباشر، خاصة أنّه لا توجد آلية تسمح بملاحقة ومعاقبة هؤلاء السماسرة».

اقتراح باعتماد إعلانات برامج الحج المباشر من «السياحة»

وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق، أنّه إذا كانت هناك ملاحظات لدى غرفة شركات السياحة عن عدد الإعلانات التي نشرتها بعض شركات السياحة، بشأن تنظيم برامج الحج المباشر، فكان عليها أن تصدر منشورا تٌخبر فيه الشركات الراغبة في تنظيم برامج حج الفرادى، بأن تكون الإعلانات التي ستنشرها الشركة في هذا الإطار معتمدة من قبل وزارة السياحة وغرفة شركة السياحة وان أى خرق لتلك التعليمات ستعرض الشركات للجزاءات المقررة وفقا للقانون .

وتابع أنّ المنشور الذي أصدرته الغرفة بحظر إعلان شركات السياحة تنظيمها لبرامج الحج المباشر، سينعش دور السماسرة في أن يكونوا وسطاء بين المواطنين الحاصلين على تأشيرة الحج، وبين الشركات التي ستنظم البرنامج وفقا للقانون، وتجعل السمسار يتكسب على حساب المواطن، موضحا أنّ بعض السماسرة يعلنون برامج غير حقيقية، ويفاجئ المواطن عند تنفيذ شركة السياحة لبرنامج الحج، بأنّها غير مطابقة لما أعلن عنها السمسسار عبر السوشيال ميديا.

وكانت غرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري، أصدرت أمس منشورا حمل رقم 136 لسنة 2022، حذّرت خلاله شركات السياحة من التعرض لجزاءات حال إعلان تنظيم برامج الحج خارج المنظومة الرسمية «حصة وزارة السياحة»، بعد غلق باب تقدم المواطنين للحج السياحي.