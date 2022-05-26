طلاب إعلام عين شمس ناقشوا أفكار الشباب بـ«دماغ تانية».. عبروا عن أنفسهم

لم يكتفِ طلاب شعبة الصحافة فى قسم الإعلام بكلية آداب عين شمس، بتقديم مشروع تخرجهم بشكل تقليدي، بل أرادوا تقديم فكرة مختلفة، تعبر عن جيلهم بشكل خارج عن المألوف وتوضح أفكارهم وطبيعة، ليدشنوا مجلة رائدة في مناقشة أفكار الشباب في إعلام عين شمس.

مجلة تنطق بلسان حال الشباب

مجلة «دماغ تانية»، مشروع تخرج لطلاب، شبابية رائدة في مناقشة أفكار الشباب في إعلام عين شمس، برئاسة الدكتورة دينا فاروق أبو زيد، رئيس القسم، أشرفت عليها الدكتورة هبة شاهين، رئيس لجنة قطاع الإعلام بوزارة التعليم العالي، والدكتورة مها الملاح المدرس بالقسم، فيما تولى مهمة الإشراف الفني على المجلة خلود خالد.

نجحت «دماغ تانية»، في تناول أفكار الملفات الاجتماعية والفنية، والرياضية وغيرها فى مجلة واحدة، على الرغم من أنها تخصصت للشباب، إلا أنها أبرزت أهم المواضيع التي يهتم بها الشباب في الوقت الحالي، كما استغلوا فكرة «QR code» في تقديم الصحافة الإلكترونية بشكل مبتكر، معتمدين على التصوير الفوتوغرافي والمحاكاة السينمائية في تقارير مصاحبة للمجلة.

فكرة المجلة

الهدف الأساسى للمجلة بحسب الطلاب المشاركين فى المشروع في حديثهم مع «الوطن»، تقديم موضوعات مبتكرة وحوارات وتحقيقات صحفية ومعايشة على أرض الواقع، لتناول عدة موضوعات شبابية ومشكلات مهمة فى المجتمع، تحمل روح المغامرة والتحدى.

ومن بين القصص التي تناولتها المجلة، أبرزها معايشة عن فتيات الأمازيغ وطبيعة حياتهم في واحة سيوة ومحاورة أول رائدة اجتماعية من سيوة، وفي محاولة منهم لتقديم النصيحة للشباب، قاموا بتصوير تقرير بعنوان «متغلطش غلطتي».

وانفرد طلاب المجلة بعدة حوارات كاملة مع عدد كبير من الوزراء منهم أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة هالة السعيدة وزيرة التخطيط، الدكتورة نڤين القباچ وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بجانب عددًا من التحقيقات والتقارير الصحفية.

كما أبرز طلاب مجلة «دماغ تانية» دور الدولة في الفترة الأخيرة اتجاه ذو الهمم من خلال إصدار ملحق «همّتنا» والذي بتناول قصص شخصيات ناجحة من ذوي الهمم وحوّلوها لإلهام يهتدي به الناس بسببهم.