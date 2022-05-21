«تفويلة».. طلبة «إعلام آداب عين شمس» يطلقون حملة لتحويل السيارات إلى الغاز

أطلق مجموعة من طلاب علاقات عامة وإعلانات بقسم علوم الاتصال والإعلام بكلية الآداب جامعة عين شمس، حملة إعلامية بعنوان «تفويلة»، ضمن مشروعات تخرج طلاب شعبة العلاقات العامة والإعلان للعام الجامعي 2021 /2022، تحت رعاية الدكتورمحمود المتينى رئيس الجامعة، و الدكتور مصطفى مرتضى عميد كلية الآداب، وتحت إشراف الدكتورة هبة شاهين رئيس القسم، والإشراف العام الدكتورة دينا ابو زيد والاشراف الفني الدكتورة ندا منير.

مشروع تخرج طلاب اعلام

وقالت نورا خالد، واحدة من المشاركين في الحملة، إن حملة تفويلة تؤكد مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخاصة بإحلال وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، والتي تقوم بتشجيع المواطنين لتحويل سيارتهم إلى الغاز الطبيعي بدلا من البنزين، وهو الأمر الذي يسهم في توفير المال، لفرق السعر بين متر الغاز الطبيعي ولتر البنزين، مع توضيح أسعار وأماكن التحويل وأماكن الصيانة بعد التحويل للمتابعة الدورية.

جامعة عين شمس

وأكدت نورا خالد أحد مؤسسي الحملة أن المشروع لاقى دعما كبيرا من عدد من المسئولين والفنانين والشخصيات العامة وعلى رأسهم، المهندس حمدي عبدالعزيز المتحدث الرسمي لوزارة البترول، والفنانين علاء مرسي ومحمد السعداوي.

مشروعات تخرج الطلاب

ويشارك في الحملة 15 طالبا من طلاب شعبة العلاقات العامة بالقسم وهم إيمان عبد العال، إيمان رشدي، إسراء صبري، بسملة رسلان، شروق حسين، خديجة مرزوق، عمرو عبد العزيز، رقيه عبد العزيز، مها أحمد، محمد حسين، نانسي هاني، نورا خالد، نورهان حسن، هاجر عصمت، يارا أشرف، وذلك تحت إشراف هدير مهدي المدرس المساعد بالقسم.

وتختتم الجامعات الحكومية والخاصة الأهلية أعمال مشروعات التخرج لمختلف التخصصات والأنشطة الطلابيية، بما يسهم في إنهاء كل الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الثاني.