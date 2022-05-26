نيكول سابا تشوق جمهورها بـ«تيزر القرش»

كشفت النجمة نيكول سابا، عن تحضيرها مفاجأة جديدة لجمهورها، من خلال عمل فني جديد، تطلقه خلال الفترة المُقبلة، على طريقة الفيديو كليب تقدمه بشكل مختلف وبه مفاجأة مختلفة.

فيديو تشويقي جديد يحتوي على موسيقى مع ظهور لسمكة القرش

وأطلقت نيكول سابا، قبل قليل، عبر حساباتها الرسمية المختلفة على موقع التواصل الاجتماعي فيديو تشويقي جديد يحتوي على موسيقى مع ظهور لسمكة القرش في نهايته مع كلمة قريبًا، ولم تكشف نيكول سابا عن طبيعة العمل الجديد.

نيكول سابا تُشارك في مسرحية الليلة الكبيرة

وخلال موسم عيد الفطر المبارك حققت نيكول سابا نجاحًا كبيرًا من خلال مشاركتها في العرض المسرحي «الليلة الكبيرة» بطولة محمود عبدالمغني، وتأليف وليد يوسف، وإخراج بتول عرفة، ومحمود الليثي، ومحمد عبدالرحمن توتا، وبدرية طلبة، وميرهان حسين، وأمير صلاح الدين، وطه دسوقي.

وشاركت نيكول سابا خلال الأشهر الماضية في مسلسل «نقل عام»، بمشاركة مجموعة كبيرة من النجوم على رأسهم الفنان الكبير محمود حميدة وسمية أيوب ومحسن محيي الدين، ولاقت عليه إشادات كبيرة للغاية بشخصية «البارون» التي قدمتها خلال العمل.

كما قدمت نيكول سابا عددًا كبيرًا من أغانيها المميزة التي تألقت بها طوال مشوارها الفني منها «براحتي»، «التوتو ني»، «قررت»، بالإضافة إلى «يا واد يا تقيل»، «سهر الليالي» و«بنت السلطان»، بالإضافة إلى «صورة سيلفي» و«الجو حلو» التي تفاعل معها الجمهور