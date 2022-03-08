نيكول سابا ومحمد أنور ضيفا أحمد فهمي في «أحلى كلام» الجمعة والسبت (صور)

يحل الفنان محمد أنور، والفنانة نيكول سابا، ضيفين على برنامج «أحلي كلام»، الذي يقدمه الفنان أحمد فهمي، المذاع على قناة «الحياة»، يومي الجمعة والسبت الساعة العاشرة مساء.

ومن المقرر أن تكون لها طبع فكاهي، ومن المتوقع أن يقوموا بالغناء سويا، وأيضا باللعب ألعاب مختلفة، ويتحدثا عن أعمالهما وعن كواليس لأول مرة تكشف.

حلقات برنامج أحلى كلام السابقة

وحقق أحمد فهمي، نجاحا ملحوظا في الحلقات الماضية، منهم حلقة محمد ثروت وأشرف عبد الباقي، هاني رمزي وداليا البحيري وأوس أوس وعدد آخر من الفنانين.

تصميم تمثال لأحمد فهمي في متحف بدبي

ويعتبر فهمي، واحدا من أنجح نجوم الوطن العربي حاليا، وهو المصري الوحيد الذي جرى تصميم تمثال له في متحف مدام توسو في دبي، وحاليا ينشغل بمسلسله الجديد الذي يحمل اسم «الرواية»، ويشاركه فيه كل من شيري عادل، ومحمود عبد المغني.

نيكول سابا تشارك في مسلسل نقل عام

ويُعرض حاليا لنيكول سابا، ظهورها كضيف شرف في مسلسل «نقل عام»، مع الفنان محمود حميدة، والفنان إيهاب فهمي، محمد محمود عبد العزيز، سوسن بدر، هاجر الشرنوبي، دينا، هايدي رفعت، أحمد بدير، سميحة أيوب، ريم البارودي، ميرهان حسين، نور النبوي، محسن محيي الدين، والعمل من إخراج عادل أديب وإنتاج شركة فنون مصر ويذاع علي قناة «on».

وتدور أحداث مسلسل «نقل عام»، حول رجل كبير فى السن يعمل موظف فى هيئة النقل العام، يخرج على المعاش بعد أن تقدم في العمر، ويعاني بعد جلوسه فى المنزل من المشاكل التى سيتسبب فيها أبناؤه مع زوجته ووالدته.