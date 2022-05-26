الجنايات تحيل قاتلة رضيعتها للمفتي.. أنجبتها سفاحا وألقتها من الطابق الخامس

أحالت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الخميس، أوراق المتهمة بقتل طفلتها عمدا بإلقائها من الطابق الخامس، إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، وصدر الحكم برئاسة المستشار خالد هاشم، وعضوية المستشارين أيمن عثمان وأشرف فايز.

المتهمة تلقي ابنتها عمدا من الطابق الخامس

وذكرت التحقيقات والتحريات التي جرت في القضية رقم 5458 لسنة 2021 جنايات منشأة ناصر، أن المتهمة «مها. أ»، 33 عاما، قتلت طفلتها عمدا، وبيتت النية وعقدت العزم على إزهاق روحها والخلاص منها لحملها فيها سفاحا، وما إن وُلدت الطفلة حية حتى ألقتها من الطابق الخامس بمحل سكنها، فأحدثت ما بها من إصابات حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

إحالة المتهمة إلى مستشفى الأمراض العقلية

وكشفت تحقيقات النيابة التي أجرتها مع المتهمة عن أنها تدعي أنها مريضة نفسيا، وأنها أنكرت قتل طفلتها، وأمرت النيابة بإحالة المتهمة إلى مستشفى الأمراض العقلية، للكشف على قواها العقلية.

وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، تلقت بلاغا من أهالي منطقة منشأة ناصر، بالعثور على جثة طفلة حديثة الولادة ملقاة في الشارع، وتبين من التحريات أن الأم وراء ارتكاب الجريمة، إذ قامت بإلقاء طفلتها عمداً للتخلص منها.

كما أكدت التحريات، التي أجريت حول الواقعة، أن الطفلة المجني عليها ثمرة علاقة غير شرعية بين الأم المتهمة وشخص آخر.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من القبض على المتهمة، وحُرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات، وأحالتها بدورها لمحكمة الجنايات بتهمة القتل العمد.