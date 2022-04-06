قاتلة طفلتها أمام المباحث: وعدت جوزي بولد وكنت هشتريه من على الإنترنت

«أنا قولت لجوزي أني هخلف ولد، وهو كان فرحان أوي وهو في الغربة، كان عايز يقطع إجازته في الخليج ويرجع، عشان كده قتلت بنتي وكنت بدور على طفل اشتريه»، بتلك الكلمات بررت سيدة جريمة قتل طفلتها حديثة الولادة أمام المقدم هاني مندور رئيس مباحث الوراق بعد أن نجح في كشف خطتها وأفشل مخططها الإجرامي.

اعترافات صادمة لقاتلة طفلتها

وبحسب اعتراف قاتلة طفلتها في الوراق، أقدمت على جريمتها عن طريق الرضاعة الخاطئة المتعمدة أي (تشريق) الطفلة حتى ماتت بين يديها وبعدها حملتها وتخلصت من جثتها عن طريق إلقائها في بالوعة مجاري بمنطقة مصر القديمة في محافظة القاهرة طنًا منها أنها أفلتت من العقاب، وإمعانًا في الكذب والتدليس زعمت في محضر شرطة تقدمت به إلى قسم شرطة الوراق أن طفلتها تعرضت للخطف لتصفية خلافات قديمة مع أقارب زوجها.

خديعة الزوجة لزوجها ومحاولة شراء طفل ذكر

الرواية الكاذبة للأم فندتها مباحث الجيزة بإشراف اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة وتبين أن السيدة حاولت خداع أجهزة الأمن لأنها أبلغت زوجها الذي يعمل في دولة خليجية أنها حامل في طفل ذكر لأنها تعرف شغفه بالأولاد لكنها فوجئت بأنها أنجبت طفلة أنثي فأصيبت بصدمة كبيرة وقررت التخلص منها لتشتري طفل ذكر وبحثت عن طلبها بمنصات التواصل الاجتماعي لكن حيلتها الشيطانية انكشفت قبل إتمام عملية شراء الطفل.

ألقت جثة طفلتها في بالوعة صرف صحي

كانت قوة أمنية أشرف عليها اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية تمكنت من القبض على المتهمة وتحرر محضرًا بالواقعة وأحيلت إلى النيابة العامة التي قررت حبسها لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد، وأرشدت المتهمة عن مكان الجثة في بالوعة صرف صحي مهملة وجرى انتشال الجثة وانتداب الطب الشرعي لتشريحها وبيان أسباب وفاتها رسميًا.