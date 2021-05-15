تجديد حبس أم قاتلة طفلتها رضيعة المحلة 15 يوما

أصدر قاضي المعارضات بمحكمة المحلة، بمحافظة الغربية، اليوم السبت، تجديد حبس «رضا. م. ا» المعروفة إعلاميا بـ«الدبة» المتهمة بقتل رضيعتها «حبيبة»، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد وجهت لها النيابة اتهامات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

تجديد حبس الأم قاتلة طفلتها الرضيعة 15 يوما على ذمة التحقيقات

وكشف مصدر أمني، بمديرية أمن الغربية، أن «رضا. م. حمد ا» والتي تبلغ من العمر 33 عاما، مقيمة دائرة مركز المحلة، اعترفت بقتل طفلتها الرضيعة حبيبة، وتبلغ من العمر 26 يوما خنقا، وأنها ارتكبت الجريمة بدعوى ضيق الحياة وعدم القدرة على الإنفاق عليها، في الوقت الذي لا يتحمل زوجها المسؤولية وعدم الإنفاق عليهم، خاصة أنه عامل يومية، ما أصابها بأزمة نفسية وارتكبت جريمة قتل الطفلة، واعترفت أن الحلق الخاص بالطفلة بحوزتها، وما ادعته من قيام أشخاص متسولين خنقوا الرضيعة وسرقوا الحلق غير صحيح، وكان بهدف إخفاء معالم الجريمة.

تفاصيل واقعة قتل الأم لطفلتها الرضيعة بالمحلة بسبب سوء المعيشة

تعود البداية؛ لتلقي اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغريبة، إخطارا من مأمور قسم مركز المحلة الكبرى، بورود بلاغ من أهالي طفلة في عزبة شيم، التابعة لمركز المحلة الكبرى، تفيد بمقتل الطفلة حبيبة سامي أحمد شيمي، تبلغ من العمر أياما معدودات، على يد عدد من اللصوص، بهدف سرقة مبلغ 20 جنيها وقرطها الذهبي وشروعهم في قتل الأم خنقا.

كان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من العميد سامح محمد مأمور قسم مركز المحلة الكبرى، يفيد بورود بلاغات من الأهالي بمقتل الطفلة «حبيبة سامي أحمد شيم» 9 أشهر، على يد عدد من اللصوص، بهدف سرقة مبلغ 20 جنيها، وقيراطها الذهبي وشروعهم في قتل الأم خنقا حسب روايه الام في بادئ قصة البلاغ.

التحريات الأوليه تكشف زيف ادعاءات الأم القاتلة للطفلتها

وكشف من تحريات الرائد محمد عيسوي رئيس مباحث مركز المحلة، من خلال سؤال الأم المجني عليها، وتدعى «رضا محمد الصباحي»، أنها سمعت بكاء الطفلة داخل غرفتها، وعندما هرعت إليها فوجئت باللصوص، يقومون بخنق طفلتها وسرقة مبلغ مالي وقيراطها الذهبي، مستغلين خروج الزوج لعمله كعادته بعد الفطار، وعندما استغاثت حاولوا قتلها خنقا حتى فقدت الوعي وفروا هاربين.