بعد زياد سعر الفائدة.. هل سترتفع أسعار الذهب في مصر الأيام المقبلة؟

ترقب للعديد من السلع والمنتجات المختلفة خلال الساعات المقبلة، حيث ينتظر المواطنون تحريك الأسعار وتأثير قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة على العملات والمنتجات والمعادن المختلفة ومن بينها أسعار الذهب، وكيف سيتأثر المعدن الأصفر بذلك خلال الفترات المقبلة.

هل تتأثر أسعار الذهب بقرار البنك المركزي

نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، أوضح في تصريحات خاصة لـ«الوطن» التوقعات خلال الفترة المقبلة وأجاب على العديد من التساؤلات، مشيرا إلى أنه لا تأثير على أسعار الذهب نتيجة لرفع البنك المركزي سعر الفائدة اليوم بنسبة 2% وأن أسعار الذهب مستقرة حاليا.

وقال نجيب، إن تسجيل أسعار الذهب انخفاضا في منتصف تعاملات ونهاية اليوم لا علاقة له بقرار البنك المركزي، فقرار المركزي يرتبط بالشهادات أكثر من الذهب.

وقال نجيب، إن تحديد سعر الذهب يكون طبقا لأسعار البورصات العالمية وبعملة الدولار، ومادام هناك استقرار بها تستمر أسعار الذهب في الاستقرار.

متى ترتفع أسعار الذهب

وقال سكرتير شعبة الذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، إن أسعار المعدن الأسفر سترتفع حال ارتفاع الدولار فقط بعد قرار البنك المركزي، موضحا أنه لا يوجد علاقة عكسية بين الدولار والذهب في مصر مثلما يحدث عالميا.

أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في نهاية تعاملات اليوم نحو 1.185 لببيع و 1.206 شراء، وسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 1.037 للبيع، و1.055 للشراء، فيما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 889 للبيع، و904 للشراء، كما وصل الجنيه الذهب إلى 8.296 للبيع، وشراء 8.440 جنيها.

أسعار الذهب في أسواق المال

وسجل جرام الذهب عيار 24 في أسواق المال نحو 1,083 جنيه و59.26 دولار، كما سجل عيار 21 نحو 947.72 جنيه و51.86 دولار، وعيار 18 نحو 812.32 جنيه و44.45 دولار.