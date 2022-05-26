قبل إغلاق باب التسجيل.. شروط الالتحاق بتدريب البنك الأهلي المصري

حدد البنك الأهلي المصري شروط الالتحاق بفرصة التدريب بفروعه لطلبة الجامعات لمدة شهر، بعد أن أعلن عن فتح باب التسجيل منذ الأحد الماضي الموافق 22 مايو، على أن يُغلق باب التسجيل يوم الخميس المقبل الموافق 2 يونيو 2022.

ووفقاً للموقع الإلكتروني الخاص بـ البنك الأهلي المصري، يجب أن يكون المتقدم للحصول على فرصة التدريب بأحد فروع البنك، من الدراسين بالجامعات أو الكليات أو الأكاديميات المعادلة من المجلس الأعلى للجامعات، مع التأكيد أن المتقدم يجب أن يكون من أحد الطلاب المقيدين بالفرقة الدراسية الثانية أو الثالثة، بشرط الحصول على تقدير لا يقل عن جيد جدًا في السنة السابقة لسنة التقدم للحصول على فرصة التدريب بالبنك.

آخر موعد للالتحاق بتدريب البنك الأهلي

وشدد البنك الأهلي المصري عبر موقعه الإلكتروني على ضرورة التسجيل في الفترة المحددة من 22 مايو وحتى 2 يونيو المقبل، مشيرًا إلى ضرورة عدم الالتفات إلى أي طلبات ُتقدم بعد يوم الخميس المقبل.

وأشار البنك الأهلي إلى أن المتقدم للتدريب يجب أن يكون طالباً في التخصصات التالية:

1- كلية التجارة شعبة محاسبة أو ضرائب أو تمويل أو تسويق أو إدارة.

2- كلية تجارة خارجية، وإدارة الأعمال تخصص بنوك أو ائتمان أو مالية أو موارد بشرية أو نظم ومعلومات إدارية أو منشأة مالية أو إدارة أعمال دولية أو لوجستيات أو تسويق.

3- الاقتصاد والعلوم السياسية بأقسام الاقتصاد أو الإحصاء، وتكنولوجيا المعلومات أو حاسبات ومعلومات أو هندسة حاسبات تخصص حاسبات أو اتصالات.

4- كليات الحقوق.

الأوراق المطلوبة من المتقدمين للتدريب

وحول الأوراق المطلوبة أكد البنك الأهلي المصري، أنه للحصول على فرصة التدريب في البنك الأهلي، يجب استيفاء الأوراق التالية:

1- صورة بطاقة الرقم القومي.

2- إثبات قيد من الكلية التي يدرس بها.

3- بيان نجاح مثبت فيه الفرقة الدراسية.

4- التقدير العام عن السنة الدراسية السابقة.