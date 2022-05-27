سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 27-5-2022 في البنوك المصرية

شهد سعر الدينار الكويتي استقرارا في البنوك المصرية، لذا يبحث الكثيرون عنه ويهتمون بما تسجله العملة الكويتية، خاصة منذ إصدار البنك المركزي المصري قرارا برفع أسعار الفائدة.

ومن خلال السطور التالية، تقدم بوابة «الوطن» خدمة لقرائها ومتابعيها في إطار الخدمات الإخبارية اليومية سعر الدينار الكويتي وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة الموافق 27 مايو 2022، في القطاع المصرفي:

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي نحو 60.53 جنيه للشراء مقابل 60.99 جنيه للبيع، ووصلت العملة الكويتية لنحو 57.97 جنيه للشراء مقابل 60.31 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي، وبلغت في مصرف أبو ظبي الإسلامي 60.92 جنيه للشراء مقابل 58.98 جنيه للبيع.

كما وصل سعر الدينار الكويتي في بنك المصرف المتحد لنحو 56.03 جنيه للشراء مقابل 60.79 جنيه للبيع، ووصل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي لنحو 60.85 جنيه للبيع مقابل 58.36 جنيه للشراء.

كما سجل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر نحو 58.36 جنيه للشراء و60.85 جنيه للبيع، ووصلت قيمة العملة الكويتية اليوم في بنك الإسكندرية لنحو 60.92 جنيه للبيع مقابل 56.95 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنوك المصرية

سجل الدولار في بنك قناة السويس 18.53 جنيه للبيع و18.63 جنيه للشراء، وبلغ سعر الدولار في البنك المركزي 18.53 جنيه للشراء و18.64 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي CIB وصل سعر الدولار 18.57 جنيه للشراء و18.63 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الدولار في البنك الأهلي نحو 18.55 جنيه للشراء و18.61 جنيه للبيع، وجاء سعر الدولار في بنك مصر نحو 18.55 جنيه للشراء و18.61 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد سجل نحو 18.53 جنيه للبيع و18.63 جنيه للشراء، أما في بنك الإسكندرية وصل سعر الدولار لنحو 18.56 جنيه للشراء و18.63 جنيه للبيع.