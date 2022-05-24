سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 24-5-2022 في البنوك المصرية

حدثت البنوك المصرية أسعار العملات المختلفة أبرزها الدينار الكويتي وفق الموقع الإلكتروني الرسمي لكل بنك، إذ يهتم المواطنون بمتابعة سعر الدينار الكويتي مقارنة بالجنيه المصري كونه من أغلى العملات في العالم.

واستمرارا للخدمات المختلفة الخاصة التي تستعرضها للقراء بشكل يومي، تقدم «الوطن» سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء الموافق 24 مايو 2022 في البنوك الحكومية والخاصة وذلك على النحو التالي:

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

سجل الدينار الكويتي في البنك المركزي نحو 59.90 جنيه للشراء مقابل 59.25 جنيه للبيع، ووصلت العملة الكويتية لنحو 57.97 جنيه للشراء مقابل 60.31 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي، وبلغ سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي 60.27 جنيه للشراء مقابل 58.34 جنيه للبيع.

كما سجلت عملة الدينار الكويتي في المصرف المتحد 55.57 جنيه للشراء مقابل 50.23 جنيه للبيع، ووصل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي لنحو 60.20 جنيه للبيع مقابل 57.73 جنيه للشراء، وبلغ سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية نحو 60.27 جنيه للبيع مقابل 56.35 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنوك المصرية

بينما سجل الدولار الأمريكي 18.38 جنيه للشراء و18.44 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي، ووصلت العملة الأمريكية لنحو 18.35 جنيه للشراء و18.43 جنيه للبيع في البنك المركزي، وبلغ الدولار في البنك الأهلي نحو 18.36 جنيه للشراء و18.42 جنيه للبيع، كما سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 18.37 جنيه للشراء ونحو 18.44 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد سجلت العملة الأمريكية 18.34 جنيه للبيع و18.44 جنيه للشراء.

جدير بالذكر أن أسعار العملات تشهد اهتماما كبيرا من المواطنين وذلك بعد قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بزيادة الفائدة 2% لمتابعة تغييرات ذلك على الأسعار.