سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 26-5-2022 في البنوك المصرية

ارتفاع طفيف تشهده يوميا العملة الكويتية فى القطاع المصرفي المصري، إذ صعد سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 26-5-2022، بنسبة بسيطة متفاوتة في البنوك المصرية، لذا يحظي بعمليات بحث مستمرة بين المواطنين، خاصة منذ إصدار البنك المركزي المصري قرارا برفع أسعار الفائدة على كل من الإيداع والإقراض.

ومن خلال السطور التالية، تقدم بوابة «الوطن» خدمة لقرائها ومتابعيها في إطار الخدمات الإخبارية اليومية المتعلقة بأسعار العملات في الأسواق المصرفية المصرية، والتى تشهدت تغيرات بشكل مستمر حسب متطلبات السوق العالمي والتغير به.

ونرصد من خلال هذه السطور سعر الدينار الكويتي اليوم، في بداية معاملات البنوك الخميس الموافق 26 مايو 2022، في القطاع المصرفي، كالتالي:

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي

استقر سعر الدينار الكويتي فى بداية تعاملات اليوم الخميس 26 مايو 2022 في البنك المركزي إذ سجل نحو 60.53 جنيه للشراء مقابل 60.99 جنيه للبيع، كما وصلت العملة الكويتية لنحو 57.97 جنيه للشراء مقابل 60.31 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي، فى حين بلغ سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي 60.92 جنيه للشراء مقابل 58.98 جنيه للبيع، وفقا للموقع الرسمي الخاص لكل بنك.

سعر الدينار الكويتي فى البنك الأهلي

كما سجل الدينار الكويتي تباينا في بداية التعاملات اليوم الخميس الموافق 26 مايو في الأسواق المصرفية، ففي المصرف المتحد بلغ 56.03 جنيه للشراء مقابل 60.79 جنيه للبيع، ووصل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي لنحو 60.85 جنيه للبيع مقابل 58.36 جنيه للشراء.

فيما بلغ الدينار الكويتي في بنك مصر نحو 58.36 جنيه للشراء و60.85 جنيه للبيع، فيما وصلت قيمة العملة الكويتية اليوم في بنك الإسكندرية لنحو 60.92 جنيه للبيع مقابل 56.95 جنيه للشراء.