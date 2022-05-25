سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 25-5-2022 في البنوك المصرية

منذ إعلان البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، والكثيرين يتابعون بشكل يومي أسعار العملات العربية، وعلى رأسها سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في بداية التعاملات اليومية، خاصة للراغبين في السفر للدولة العربية بغرض العمل.

وفي هذا الصدد، تستعرض بوابة «الوطن» في إطار الخدمات الإخبارية في مجال أسعار العملات التي تنشر على مدار الساعة، نعرض سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في بداية معاملات اليوم الأربعاء الموافق 25 مايو 2022، في البنوك الحكومية والخاصة التي جاءت كالآتي:

سعر الدينار الكويتي في البنوك المصرية

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي نحو 60.30 جنيه للشراء مقابل 60.66 جنيه للبيع، ووصلت العملة الكويتية لنحو 57.97 جنيه للشراء مقابل 60.31 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي، وبلغ سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي 60.27 جنيه للشراء مقابل 58.34 جنيه للبيع، وفق الموقع الرسمي لكل بنك.

كما سجلت عملة الدينار الكويتي في بداية التعاملات اليوم المصرفية في المصرف المتحد 55.90 جنيه للشراء مقابل 60.64 جنيه للبيع، ووصل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي لنحو 60.59 جنيه للبيع مقابل 58.10 جنيه للشراء، وبلغ سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية نحو 60.64 جنيه للبيع مقابل 56.69 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنوك المصرية

بينما سجل الدولار الأمريكي 18.38 جنيه للشراء و18.44 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي، ووصلت العملة الأمريكية لنحو 18.35 جنيه للشراء و18.43 جنيه للبيع في البنك المركزي، وبلغ الدولار في البنك الأهلي نحو 18.36 جنيه للشراء و18.42 جنيه للبيع، كما سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 18.37 جنيه للشراء ونحو 18.44 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد سجلت العملة الأمريكية 18.34 جنيه للبيع و18.44 جنيه للشراء.