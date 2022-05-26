لمواجهة الظروف الصحية.. تفاصيل الحصول على معاش استثنائي من «التأمينات»

يسعى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات لتحقيق امتيازات وطفرات لشرائح مختلفة للحصول على المعاش، في إطار مساعي الدولة؛ لتحسين أوضاع أصحاب المعاشات، وبينها الفئات التي يجوز لها الحصول على معاش استثنائي من هيئة التأمين الاجتماعي، إذ تتيح الهيئة لبعض المواطنين، إمكانية منح معاش استثنائي للعاملين السابقين بالحكومة وشركات القطاع العام والمستحقين عنهم الذين لم يسبق حصولهم على أي معاش لأي سبب وفق عدد من الشروط والضوابط.

الفئات المستحقة للحصول على معاش استثنائي

أوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه يمكن منح معاش استثنائي، للعاملين السابقون بالحكومة وشركات القطاع العام والمستحقين عنهم الذين لم يسبق حصولهم على أي معاش لأي سبب.

وأضافت أنّه يجوز تحسين معاشات العاملين السابقين استثنائيًا؛ لمواجهة الظروف الصحية والاجتماعية، كما يتم منح معاش استثنائي لم أدو خدمة جليلة للدولة، بالإضافة إلى تحسين المعاشات الاستثنائية لضحايا الكوارث العامة.

خطوات الحصول على معاش استثنائي

حددت القومية للتأمينات الإجتماعية 5 خطوات لحصول صاحب المعاش على معاش استثنائي، تمثلت في الآتي:

- إذا كنت من العاملين السابقين بالجهاز الإداري للدولة أو القطاع العام استوفي نموذج المعاش الاستثنائي من جهة عملك السابقة أو مكتب التأمينات المختص.

- قدم نموذج المعاش الاستثنائي بعد استيفائه، و اعتماده وختمه إلي إدارة المعاشات الإستثنائية في حالة منح المعاش أو تحسينه .

- سيتم تحويلك للهيئة العامة لـ التأمين الصحي «اللجنة الطبية»؛ لتقرير نوع المرض ومدى حاجته إلى علاج طويل، وذلك في حالة طلب تحسين المعاش لحالة مرضية.

- سيتم إجراء بحث اجتماعي يحدد مصادر الدخل في حالة طلب المعاش الاستثنائي للظروف الاجتماعية.

- يتم عرض طلب صرف المعاش الاستثنائي مرفقاً به «التقرير الطبي، البحث الاجتماعي» على اللجنة التحضيرية لتقرير مدى حقك في المعاش الاستثنائي «منح أو تحسين» ثم يعرض على اللجنة العليا للنظر في الطلب.