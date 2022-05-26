لو صاحب معاش.. 4 خطوات لتحويل بطاقة الصرف الزرقاء إلى كارت «ميزة»

تزامنا مع إعلان الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، آخر موعد لتحويل بطاقات صرف المعاشات «البطاقة الزرقاء»، إلى بطاقات كارت «ميزة»، بداية شهر يونيو 2022، وهي المرحلة الثالثة والأخيرة بعد انتهاء المرحلة الأولى بنهاية شهر مارس والمرحلة الثانية في نهاية شهر أبريل، طالبت الهيئة المستحقين بسرعة تغيير البطاقة لضمان استمرار صرف المعاش.

خطوات تحويل البطاقة الزرقاء القديمة إلى ميزة

وناشدت التأمينات أصحاب المعاشات ممن لم يتقدموا لتحويل البطاقة الزرقاء القديمة، بإتباع الخطوات التالية:

- يتوجه حامل البطاقة الزرقاء إلى أقرب مكتب تأمينات لمحل السكن.

- يُسلم صاحب المعاش أصل بطاقة الرقم القومي، وصورة ضوئية منها مدون عليها رقم الهاتف المحمول، لاستلام كارت «ميزة».

- يتم استلام الكارت دون تحمل أية أعباء مالية.

- أوضحت التأمينات أنه أيضا يمكن التوجه لأي فرع من فروع البنوك العاملة في مصر، وفتح حساب جاري وإفادة مكتب التأمينات المختص بخطاب من البنك لتحويل المعاش.

- يمكن تقديم طلب لفتح محفظة إلكترونية من خلال رقم الهاتف الشخصي لتحويل كافة الاستحقاقات التأمينية على رقم الهاتف.

260 ألف بطاقة صرف معاشات ستنتهي صلاحيتها في يونيو القادم

وأوضح مصدر مسئول بالهيئة القومية للتأمينات لـ«الوطن»، أن هناك 260 ألف بطاقة صرف معاشات ستنتهي صلاحيتها في يونيو المقبل 2022، لافتا إلى أنه حال توجه صاحب المعاش أو المستفيد إلى ماكينة الصرف ولم يستطع استخراج المعاش نظرا لانتهاء صلاحية البطاقة، فعليه التوجه إلى أقرب مكتب تأمينات ومعه صورة البطاقة الشخصية ومدون بها رقم التليفون الخاص به لاستخراج بطاقة ميزة.

تسليم بطاقة ميزة الجديدة لكبار السن بالمنزل

ولفت إلى أن باقي البطاقات ستنتهي صلاحيتها تباعا، مناشدا أصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاش بالتوجه فورا إلى أي مكتب تأمينات حتى يحصل على كارت ميزة المجاني، مؤكدا أن كبار السن والمرضى يمكن لأحد الأقارب التوجه إلى مكتب التأمينات، وطلب ذهاب موظف برفقته إلى محل السكن وتنشيط البطاقة القديمة، وتسليم بطاقة ميزة جديدة مجانا.