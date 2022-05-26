التأمينات: زيادة المعاشات في 2023 ستكون في يوليو وليس أبريل

قال اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إنّ قانون المعاشات يقر زيادة سنوية في كل عام من شهر يوليو، مشيرا إلى أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجّه برفع المعاناة عن المواطنين نتيجة لما شهده العالم من أحداث وتبعات، بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، وما تسبّبت فيه من تضخم عالمي.

رفع المعاناة عن المواطنين نتيجة لما شهده العالم

جاء ذلك خلال كلمة اللواء جمال عوض، في المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم الخميس بالهيئة القومية للتأمينات، لتحديد موقف تحويل الصرف من البطاقات الزرقاء، وخطة الهيئة للانتهاء من عملية التحويل، والخدمات التي تقدم لكبار السن وأصحاب الأمراض، لضمان الحصول على كروت ميزة، وانتهاء المهلة الموضوعة لأصحاب المعاشات.

زيادة المعاشات في موعدها 2023

وأوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنّه صدرت توجيهات بصرف المعاشات بالزيادة، في شهر أبريل بدلا من يوليو المقبل، مشيرا إلى أنّ هذا القرار كان استثنائيا، وفي العام المقبل سيتم صرف الزيادة في موعدها من شهر يوليو.

وأكد اللواء جمال عوض، أنّه بناء على ما سبق، فلا يوجد زيادة سنوية أخرى في المعاشات هذا العام، بعد تبكير موعد صرف الزيادة لتكون في أبريل بدلا من يوليو.