التأمينات: 5 ملايين و500 ألف صاحب معاش حول بطاقته الزرقاء لـ«ميزة»

قال اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن عدد من كان يحصل على المعاشات بالبطاقات الزرقاء، يصل إلى 6.6 مليون مواطن، مشيرا إلى أن الهيئة نجحت في استبدال هذه البطاقات بكروت ميزة لـ5.5 مليون شخص، ويتبقى حوالي مليون شخص، تنتهى صلاحية بطاقتهم خلال 3 أشهر.

مناشدة لأصحاب المعاشات للتحويل لبطاقات ميزة

ناشد عوض، خلال مؤتمر استعراض موقف تحويل صرف البطاقات الزرقاء إلى ميزة، والإعلان عن خطة الهيئة لعملية تحويل الخدمات، التي تقدم لكبار السن وأصحاب الأمراض، إلى كروت ميزة، بسرعة توجه أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم، إلى مكاتب التأمينات، أو إلى أحد فروع البنك الزراعي، الذي يصل عددها إلى 1100 فرع على مستوى الجمهورية، للتحويل إلى بطاقات ميزة، في إطار تذليل العقبات أمامهم، حتى لا يتم وقف هذه البطاقات.

إجراءات التحويل لكارت ميزة

وأشار رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إلى أن إجراءات تحويل البطاقات الزرقاء إلى بطاقات ميزة، لمن لم يقم بلارتحويل، هي: تقديم صور البطاقة لصاحب المعاش أو المستحق عنه، وتدوين رقم التليفون عليها، والتوجه إلى أقرب مكتب تأمينات أو أحد فروع البنك الزراعي، وسيتم تفعيل الكارت، موضحا أنه في حالة صعوبة ذهاب صحاب المعاش إلى مكتب التأمينات، بسبب السن أو عجزه أو غير ذلك، سيتم توصيله إلى منزله مجانا.