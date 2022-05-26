التأمينات: مفيش معاش هيقف.. والتحويل لـ«كارت ميزة» مجانا لأول مرة

قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إنّ 6 آلاف شخص حولوا بطاقة صرف المعاشات الزرقاء إلى بطاقة ميزة خلال اليومين الماضيين، عند إعلان إيقاف صرف بعض بطاقات المعاشات بداية يونيو، لافتا إلى أنّه يتم تحويل بطاقة صرف المعاشات إلى بطاقة ميزة بالمجان لأول مرة، وحال ضياع الكارت أو تلفه فسيتم استخراجه بعد ذلك بـ25 جنيها، سواء من البنوك أو البريد.

تحويل بطاقات المعاشات الزرقاء لـ«ميزة»

وأضاف رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، على هامش المؤتمر الصحفي لشرح موقف تحويل بطاقات الصرف الزرقاء إلى «ميزة»، أنّ تحويل بطاقات صرف المعاشات الزرقاء القديمة إلى كروت ميزة كانت مبادرة من البنك المركزي، والهيئة شاركت في المبادرة ولم تدفع أي مقابل.

مدة صلاحية كارت ميزة

وأوضح أنّه حال فقدان الرقم السري، يتم التواصل مع رقم خدمة العملاء لإعطاء رقم سري جديد للاستمرار في الصرف، مشيرا إلى أنّ مدة صلاحية كارت ميزة 5 سنوات.

وأكد أنّ تغير بطاقة صرف المعاشات الزرقاء القديمة ليست عملية استبدال كارت بآخر: «لو معايا بطاقة زرقاء ولقيت صلاحيتها انتهت، نروح مكتب التأمينات، ومفيش معاش هيقف، وسيلة الصرف بس هي اللي هتقف».

وبيّن عملية استبدال الكارت الأزرق بكارت ميزة، كما يلي:

- تسليم كارت ميزة مجانا.

- تنشيط الكارت لمدة شهر.