تقارير.. وفاة الفنان العالمي راي ليوتا في الدومينكان عن 67 عاما

كشفت تقارير أجنبية من بينها صحيفة «الجارديان» وموقع اندبينديت، عن وفاة الفنان الأمريكي راي ليوتا، الذي شارك في بطولة فيلم الجريمة «Goodfellas»، أثناء تواجده بجمهورية الدومنيكان عن عمر يناهز 67 عاما.

على حسب ما ذكر فى الجريدة البريطانية، إن ليوتا كان يستعد للزواج من جيسي نيتولو، اثناء تواجده فى جمهورية الدومنيكان لتصوير فيلم Dangerous Waters.

وظهر الفنان في فيلم Sopranos prequel The Many Saints of Newark وسلسلة Amazon Prime Hanna، وكان حاليًا يصور فيلم Dangerous Waters.

يعد أبرز أدوار ليوتا، دور البطولة في فيلم مارتن سكورسيزي «Goodfellas» عام 1990، إذ لعب دور رجل العصابات هنري هيل، جنبًا إلى جنب مع روبرت دي نيرو وجو بيسك.