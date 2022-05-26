عاجل.. ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2022

ظهرت، الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2022، موضحة أن النتيجة ستعلن بالدرجات عقب اعتمادها رسميا من قبل اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بعد انتهاء أعمال مراجعة الدرجات التي حصل عليها الطلاب في جميع المواد الدراسية كاللغة العربية والإنجليزية والدراسات الاجتماعية والعلوم والهندسة والجبر والإحصاء.

موقع نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

وأضافت المديرية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2022 متاح إلكترونيا عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها، ويمكن للطلاب الحصول على النتيجة برقم الجلوس الذي تم تسليمه لهم من قبل المدرسة أثناء أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

تفاصيل نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

ونوهت إلى أن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2022، تشمل جميع المواد وتكون الدرجة الكلية من 140 على أن يتم إضافتها لدرجة الطالب التي حصل عليها في الفصل الدراسي الأول ويتم التنسيق للمرحلة الأعلى، لافته إلى أن الامتحانات عقدت ورقياً في المدارس في لجان مؤمنة ومراعية للإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد.

طرق الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2022

- الدخول على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2022.

-كتابة رقم الجلوس.

-الضغط على زر «بحث».

وفي سياق متصل، قال أشرف سلومة، مدير المديرية، إن امتحانات الشهادة الإعدادية عقدت ورقياً على مستوى المديرية في لجان مؤمنة ومراعية للإجراءات الوقائية المشددة ضد كورونا، موضحا أنه لم يتم رصد أي شكاوي من قبل الطلاب حول الامتحانات.

وأضاف «سلومة» لـ«الوطن»، أن الامتحانات وضعت وفق المواصفات الفنية التي حددها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

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