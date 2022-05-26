كشفت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2022، موضحة أن النتيجة ستعلن بالدرجات عقب اعتمادها رسميا من قبل اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بعد انتهاء أعمال مراجعة الدرجات التي حصل عليها الطلاب في جميع المواد الدراسية كاللغة العربية والإنجليزية والدراسات الاجتماعية والعلوم والهندسة والجبر والإحصاء.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

وأضافت المديرية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2022 متاح إلكترونيا عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها، ويمكن للطلاب الحصول على النتيجة برقم الجلوس الذي تم تسليمه لهم من قبل المدرسة أثناء أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

تفاصيل نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

ونوهت إلى أن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2022، ستشمل جميع المواد وتكون الدرجة الكلية من 140 على أن يتم إضافتها لدرجة الطالب التي حصل عليها في الفصل الدراسي الأول ويتم التنسيق للمرحلة الأعلى، لافته إلى أن الامتحانات عقدت ورقياً في المدارس في لجان مؤمنة ومراعية للإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد.

ويمكن الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2022 بالخطوات التالية

- الدخول على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2022.

-كتابة رقم الجلوس.

-الضغط على زر «بحث».

مدارس بديلة عن الثانوية العامة بعد الإعدادية

- التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات.

- مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة الإمام محمد متولي الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة إلكترومصر للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة آي تك للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بالسلام.

- مدرسة GIT للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة غبور 1 للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة غبور 2 للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة زيادة للتكنولوجيا التطبيقية.

لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة 2022 من هنـــــــــــــــــــــــــا