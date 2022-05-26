موعد نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية 2022

تواصل مديرية التربية والتعليم بالقليوبية أعمال التصحيح الخاصة بامتحانات الصف الثالث الإعدادي تمهيدًا لتحديد موعد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2022، إذ من المتوقع ظهورها مطلع الشهر المقبل، دون تحديد موعد معين حتى الآن مع استمرار تصحيح 3 مواد.

«الوطن» تستعرض آخر مستجدات التصحيح، وموعد نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة القليوبية 2022 في إطار خدماتها لقرائها على مدار الساعة.

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية 2022

وأعلنت محافظة القليوبية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنه من المقرر إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 في المحافظة خلال الأيام الـ10 أيام الأولى من شهر يونيو المقبل، وذلك بعد اعتمادها من اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

استمرار أعمال التصحيح

وكشف الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، في بيان له أنه ما زالت أعمال التصحيح جارية لأوراق إجابات طلاب الشهادة الإعدادية، موضحًا أنه سيجري البدء في أعمال التصحيح بـ3 مواد خلال اليومين المقبلين، وبعد الانتهاء من التصحيح سيتم البدء على الفور في أعمال رصد ومراجعة الدرجات، مشددًا على ضرورة مراعاة الدقة في العمل لصالح الطلاب، وعدم الاستعجال في إعلان النتيجة مع التأني والدقة في أعمال المراجعة والرصد حتى يحصل كل طالب على حقه.

وأضاف «محمود»، أنه من المقرر فور إعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 من محافظ القليوبية، توفيرها على موقع المديرية على شبكة الإنترنت وصفحة مديرية التربية والتعليم بالقليوبية ومحافظة القليوبية.

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