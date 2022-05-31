نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة كفر الشيخ بالاسم ورقم الجلوس
كتب:
سمر عبد الرحمن
11:07 ص | الثلاثاء 31 مايو 2022
نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة كفر الشيخ بالاسم ورقم الجلوس
ظهرت قبل قليل نتيجة الصف الثالث الإعدادي في محافظة كفر الشيخ، بنسبة نجاح 78.83 %، ويمكن لطلاب الإعدادية الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة كفر الشيخ بالاسم ورقم الجلوس، بعدة طرق وذلك بعدما اعتمدها محافظ الإقليم اللواء جمال نور الدين وحرص على تهنئة الطلاب الأوائل.
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة كفر الشيخ بالاسم ورقم الجلوس
ويمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة كفر الشيخ بالاسم ورقم الجلوس من هنا، وهو الموقع الرسمي لمديرية التربية والتعليم في كفر الشيخ، وذلك قبل توزيعها على المدارس للراغبين في سرعة معرفة نتيجتهم.
الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة كفر الشيخ بالاسم ورقم الجلوس
كما يمكن لطلاب كفر الشيخ وأولياء أمورهم الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة كفر الشيخ بالاسم ورقم الجلوس، وأيضًا من الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، حيث يمكن الدخول على مركز المعلومات واختيار منصة نتائج الإعدادية ثم اختيار اسم المحافظة والاستعلام عن النتيجة بكل سهولة.
ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة كفر الشيخ بالاسم ورقم الجلوس
وظهرت قبل قليل نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة كفر الشيخ بالاسم ورقم الجلوس، حيث اعتمدها المحافظ وحرص على تهنئة الطلاب الأوائل وذويهم من خلال الاتصال التليفوني حيث وعدهم بتكريمهم خلال الأيام المقبلة تكريما لجهدهم وتميزهم.
الالتزام بالشفافية في نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة كفر الشيخ
وأكد محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه جرى الالتزام بالشفافية في نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة كفر الشيخ حيث أخذ كل طالب حقه وجرى تصحيح الإجابات ورصدها ومراجعتها مرة أخرى قبل اعتمادها.
وللحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة كفر الشيخ بالاسم ورقم الجلوس اضغط هنـا. أو هنـــا
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