أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 27-5-2022 في الأسواق المحلية

ألياف وفيتامينات ومعادن وبوتاسيوم وكالسيوم، مكونات عديدة يمكن الحصول عليها لمد الجسم بها من خلال تناول الفاكهة المختلفة، لذا يبحث الكثيرون عن أسعار الفاكهة ويحرصون على شرائها لتناولها بشكل يومي كون تناولها يساهم بشكل كبير في الحفاظ على الجسد ويساعدك في اتباع نظام غذائي سليم، لاحتوائها على سعرات حرارية مناسبة، كما أنها تعزز صحة الجهاز الهضمي وتخفف من آلام المعدة.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية أسعار الفاكهة في الأسواق اليوم الجمعة 27 مايو 2022، وهي كما يلي:

أسعار الفاكهة في الأسواق

تراوح سعر التفاح اليوم في الأسواق بين 20 حتى 40 جنيها للكيلو الواحد باختلاف النوع، كما تراوح سعر البطيخة كاملة بين 20 حتى 50 جنيها.

كما تفاوت سعر كيلو العنب اليوم الجمعة بين 15 حتى 20 جنيها، وجاء سعر الكانتلوب في الأسواق بـ11 جنيها للكيلو الواحد، وتراوح سعر كيلو المشمش بين 10 إلى 15 جنيها للكيلو الواحد، وبلغ سعر كيلو الخوخ 10 جنيهات.

كما سجل سعر الجريب فروت 9 جنيهات للكيلو الواحد، وسعر البرتقال 5 جنيهات للكيلو الواحد، اليوم الجمعة 27 مايو الجاري.

أسعار الفاكهة في سوق العبور

وتستعرض «الوطن» أسعار الفاكهة المختلفة في سوق العبور، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي له كما يلي:

سجل سعر العنب النباتي الأصفر من 7 إلى 11 جنيها، والعنب النباتي الأحمر من 12 إلى 18 جنيها.

وتراوح سعر كيلو الجوافة في سوق العبور بين 6 جنيهات حتى 18 جنيهًا للكيلو الواحد.

وبلغ سعر البرتقال الصيفي في سوق العبور بين 2.5 جنيهات حتى 4.5 جنيهات، اليوم الجمعة.

وتراوح سعر كيلو التفاح المصري بين 9 إلى 15 جنيهًا.

وتفاوت سعر كيلو التفاح الأمريكي بين 23 إلى 29 جنيها، اليوم الجمعة 27 مايو الجاري.