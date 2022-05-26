أسعار الفاكهة اليوم الخميس 26-5-2022 في الأسواق المحلية

تحتوي الفاكهة على العديد من الألياف الغذائية المختلفة، بجانب العديد من الفيتامنيات الهامة للجسد مثل البوتاسيوم والمغنسيوم وفيتامين ج وحمض الفوليك، فهي تمد الجسم بالعديد من الفوائد.

ويعد تناول الفاكهة مفيد بشكل كبير في الحفاظ على الجسد واتباع نظام غذائي سليم، لاحتوائها على سعرات حرارية منخفضة، كما أنها تعزز صحة الجهاز الهضمي وتخفف من آلام المعدة، وتساعد أنواع كثيرة منها في تعزيز صحة الجهاز المناعي.

وتستعرض «الوطن» أسعار الفاكهة في الأسواق كما يلي:

أسعار الفاكهة في الأسواق

سجل سعر التفاح بين 20 حتى 40 جنيها للكيلو الواحد باختلاف النوع، وسجل سعر كيلو العنب بين 15 حتى 20 جنيها، كما جاء سعر الكانتلوب بـ11 جنيها للكيلو الواحد، وتراوح سعر كيلو المشمش بين 10 إلى 15 جنيها للكيلو الواحد.

كما سجل سعر الجريب فروت 9 جنيهات للكيلو الواحد، وجاء سعر كيلو الخوخ 10 جنيهات، وتراوح سعر البطيخة كاملة بين 20 حتى 50 جنيها، وسجل سعر البرتقال 5 جنيهات للكيلو الواحد، اليوم الخميس 26 مايو الجاري.

أسعار الفاكهة في سوق العبور

كما تستعرض «الوطن» أسعار الفاكهة المختلفة في سوق العبور، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي له كما يلي:

سجل سعر كيلو الجوافة في سوق العبور بين 5 جنيهات حتى 19 جنيهًا للكيلو الواحد.

جاء سعر البرتقال الصيفي في سوق العبور بين 2.5 جنيه حتى 4.5 جنيه، اليوم الخميس.

سجل سعر العنب بين 8 حتى 30 جنيهًا للكيلو الواحد، اليوم الخميس.

سجل سعر كيلو التفاح المصري بين 9 إلى 15 جنيهًا.

سجل سعر كيلو التفاح الأمريكي بين 23 و29 جنيها، اليوم الخميس 26 مايو.