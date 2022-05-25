فيديوهات حصرية تعرض لأول مرة للراحل سمير صبري على شاشة «الحياة»

تقدم المذيعة إيمان أبوطالب، في برنامج «بالخط العريض»، الذي يعرض على شاشة قناة الحياة الساعة 9 مساء الجمعة المقبل، حلقة استثنائية خاصة عن الفنان الراحل سمير صبري، تتضمن عرض فيديوهات حصرية لأول مرة.

برنامج بالخط العريض يكشف كواليس آخر أيام سمير صبري

وتستضيف إيمان أبوطالب، في حلقة الجمعة، عددًا من المقربين للفنان سمير صبري، في أول ظهور لهم، للكشف عن كواليس حياته في أيامه الأخيرة، بخلاف عرض عدد من الفيديوهات التي سجلها الفنان الراحل بنفسه، يتحدث فيها عن شخصيات عالمية لم تذع من قبل.

كما يتناول برنامج بالخط العريض، مساء الجمعة، بعض المحطات المهمة من حياة الفنان سمير صبري، بزوايا مختلفة، والذي قضى أكثر من 60 عامًا في رحاب الفن والإعلام، تاركًا إرثًا خالدًا في سجل التلفزيون المصري.

«كان بيلعب كوتشينة مع أصدقاءه قبل وفاته بساعات»

وكانت إيمان أبو طالب، نشرت على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عقب وفاة سمير صبري، كواليس الساعات الأخيرة في حياته وآخر لقاء جمعهما قبل وفاته مباشرة داخل الفندق الذي كان يقيم فيه ولفظ أنفاسه الأخيرة بداخله.

وكتبت إيمان أبو طالب قائلة: «ذهبت إلى الفندق الذي يقيم فيه الأستاذ سمير صبري مع مجموعة من الأصدقاء الساعة 9 ونصف مساء الخميس، وجلسنا سويا ولعبنا كوتشينة وكان في حالة صحية جيدة، واتفقت معه أنني سأزوره مساء الجمعة لنشاهد معا برنامجي بالخط العريض، واستمرت السهرة حتى الساعة الثانية إلا ثلث صباحًا».

وتوفى سمير صبري، صباح يوم الجمعة الماضي 20 مايو، عن عمر ناهز 85 عاما، وهو من مواليد 27 ديسمبر 1936، عمل في بداياته مذيعاً في الإذاعة الإنجليزية ثم اتجه إلى التمثيل والغناء، وشارك في أكثر من 200 عمل فني، وكان آخر أفلامه 2 طلعت حرب، للمخرج مجدي أحمد علي وتم عرضه في مهرجان الأقصر السينمائي.