جامعة سوهاج تفتتح المؤتمر الحادي عشر لجراحات اليد

افتتح الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، والدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط ورئيس شرف المؤتمر، والدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، فعاليات المؤتمر الدولي الحادي عشر لجراحة اليد والجراحات الميكروسكوبية والذي يشارك في تنظيمه قسم جراحة العظام بالجامعة وجمعية جراحة العظام المصرية، واتحاد روابط جراحة اليد العربية، وذلك بحضور الدكتور عبدالرحمن الشيخ رئيس قسم جراحة العظام والدكتور فؤاد عسل الأمين العام لاتحاد روابط جراحة اليد العربية.

اهتمام إدارة الجامعة بتنظيم المؤتمرات

ورحب الدكتور مصطفي عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، بضيوف المؤتمر، مؤكدًا اهتمام إدارة الجامعة بتنظيم المؤتمرات والعديد من اللقاءات العلمية، وخاصه في المجال الطبي لما تحمله من فوائد مباشرة لتبادل العلم والخبرة لشباب الأطباء ومساعدتهم في دعم مهارتهم، وذلك من خلال تبادل الخبرات والمعرفه مع الأساتذة والعلماء، ليتمكنوا من تقديم خدمة طبية علاجيه متميزة.

الخدمات العلاجية التي لا تقتصر على محافظات الصعيد

وأشاد رئيس جامعة سوهاج خلال كلمته بدور وحدة الجراحات الميكروسكوبية وخدماتها العلاجية التي لا تقتصر على محافظات الصعيد فقط، بل تمتد لمحافظات الجمهورية، إذ تعد من الوحدات المتميزة التي تتعامل مع مرضى الإصابات التي ينتج عنها قطع في الأوردة أو الشرايين أو الأعصاب أو الأوتار.

ورحب الدكتور حسان النعماني بضيوف المؤتمر، وقال إن المؤتمر يناقش الجديد في جراحة اليد والجراحات الميكروسكوبية بصفة خاصة، وجراحة العظام بصفة عامة، وتتضمن فعالياته 8 جلسات علمية تناقش 50 بحثًا وورقة علمية، كما يتضمن المؤتمر بث فيديوهات لبعض العمليات الجراحية الهدف منها التعليم والتعلم ومشاركة الأطباء الشباب في المناقشات وحثهم على تحمل المسؤولية.

وأضاف «النعماني» أن المؤتمر يشارك به نخبة من أساتذة واستشاريين جراحة اليد والجراحات الميكروسكوبية من مختلف جامعات مصر، ومستشفيات وزارة الصحة والتأمين الصحي والمستشفيات التعليمية، وتستمر فعالياته على مدار ثلاثة أيام، ويقام أيضًا المؤتمر العلمي الرابع لرابطة اتحاد جمعيات اليد العربية، بحضور نخبة متميزة من جراحي اليد العرب من مختلف الدول العربية الكويت اليمن ليبيا سوريا العراق السعودية تونس المغرب.