اعتماد برامج دراسية جديدة في جامعة سوهاج

ترأس الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، الجلسة الشهرية لمجلس الجامعة رقم 181 لشهر مايو لعام 2022م، بحضور الدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والمحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات.

اعتماد برامج دراسية جديدة بكلية العلوم

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج إن الجلسة تضمنت عدة قرارات من أهمها الموافقة على اعتماد عدد من البرامج بكلية العلوم بنظام الساعات المعتمدة، وهي برنامج البكالوريوس في التكنولوجيا الحيوية الجزئية، برنامج البكالوريس في الميكروبيولوجي والكيمياء الحيوية الطبية، برنامج البكالوريوس في البيولوجيا الجزئية والطفيليات، وبرنامج البكالوريوس في الكيمياء الحيوية، مضيفًا أنه جرى الموافقة أيضًا على اعتماد لائحة برنامجي الإعلام الرقمي بنظام الساعات المعتمدة بكلية الآداب، وبرنامج الرياضة المدرسية لمدارس اللغات بنظام الساعات المعتمدة بكلية التربية الرياضية، وذلك بعد إجراء التعديلات من لجنة القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات.

النظر باللائحة المقترحة لبرنامج الدبلوم العالي

كما أوضح رئيس جامعة سوهاج، أن المجلس وافق على النظر في مشروع اللائحة المقترحة لبرنامج الدبلوم العالي لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، والمقدم من قسم اللغة العربية بكلية الآداب، والنظر أيضًا في عقد التعاون البحثي والإشراف المشترك بين كلية العلوم وكليات الطب، الصيدلة، الزراعة، الهندسة، الطب البيطري، الآثار، والمعلومات والذكاء الاصطناعي لتعزيز التواصل بين الكليات وإظهار الإمكانيات البحثية وتبادل الخبرات.

وذكر رئيس الجامعة أن المجلس وافق على تعيين 3 من أعضاء هيئة التدريس بكليتي العلوم والطب البشري في وظيفة أستاذ، و2 من أعضاء هيئة التدريس بكليتي الطب البيطري والهندسة في وظيفة أستاذ مساعد، بإلاضافة إلى تعيين 5 أعضاء هيئة تدريس بكليتي العلوم والطب في وظيفة مدرس، لافتًا إلى أنه جرى أيضا منح درجة الدكتوراة لاثنين من أعضاء هيئة التدريس بكليتي التربية والطب البشري، ومنح درجة الماجستير لـ4 من أعضاء هيئة التدريس بكليتي التربية، والطب البشري.